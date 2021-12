Sechs Bezirksteams spielen im Frühjahr um Aufstieg in die 1. Klasse.

BEZIRK OBERWART. Nachdem im Vorjahr die Herbstsaison abgebrochen und die gesamte Meisterschaft wieder annulliert wurde, wurde diesmal der Herbst planmäßig abgeschlossen. Damit geht es in der 2. Klasse Süd erstmals im Frühjahr ein Meisterplayoff über die Bühne - mit acht Teams. Die übrigen 16 Teams spielen zwei Gruppen weiter.

Redlschlag und Wiesfleck ohne Mühe

In der 2. Klasse Süd A präsentierten sich die beiden Topteams Redlschlag und Wiesfleck auch diesmal von ihrer besten Seite und dominierten das Geschehen im Kampf um die Playoff-Plätze. Am Ende setzte sich Redlschlag mit 37 Punkten gegen Wiesfleck mit 35 Punkten. Beide Teams kassierten nur eine Niederlage - Wiesfleck beim Herbstmeister (1:3) und Redlschlag im Gegenzu in Wiesfleck (3:4).

Relativ sicher auf Platz 3 landete Riedlingsdorf, das sich damit auch einen Platz in der Meistergruppe sicherte. Hochart als Vierter blieb fünf Punkte hinter den Riedlingsdorfern. Tabellenschlusslicht Kroisegg (6 Punkte) wird im Frühjahr auf eine Abgabe der Roten Laterne hoffen.

Tabelle 2. Klasse Süd A

Redlschlag 53:13.37 Wiesfleck 51:16.35 Riedlingsdorf 37:23.25 Hochart 33:37.20 Mariasdorf 25:31.17 Oberschützen 22:36.13 Wolfau 21:38.9 Kroisegg 24:72.6



Beste Torschützen

18 Tore: Stefan Hettlinger (Wiesfleck)

15 Tore: Urban Krc (Riedlingsdorf), Anze Kosi (Hochart)

12 Tore: Marino Slatina (Redlschlag)

11 Tore: Semir Huremovic (Redlschlag), Sascha Kirnbauer

Markt Neuhodis souveräner Winterkönig

In der 2. Klasse Süd B setzte sich Markt Neuhodis mit fünf Punkten Vorsprung relativ klar gegen die Konkurrenz durch. Dabei gab es nur zwei Ausrutscher (1:2 in Siget und 0:1 in Kirchfidisch). Auf Platz 2 und damit ebenfalls im Playoff schaffte es Hannersdorf, da tat das 0:1 im Derby gegen Dt. Schützen im letzten Herbstmatch auch nicht mehr so weh.

Nur einen Punkt dahinter beendete Zuberbach den Herbst als Dritter. Mit 26 Punkten geht es für die Farkas-Elf als Punktebester Drittplatzierter ebenfalls in die Meistergruppe. Der Rest spielt in Gruppe A bzw. Gruppe B weiter.

Tabelle 2. Klasse Süd B

Markt Neuhodis 39:19.32 Hannersdorf 38:25.27 Zuberbach 40:27.26 Siget 32:36.20 Deutsch Schützen 17:24.16 Kirchfidisch 30:33.13 Schachendorf 24:41.13 Ollersdorf 20:35.12

Beste Torschützen

14 Tore: Toni Kurecki (Siget)

13 Tore: Andras Varga (Zuberbach)

12 Tore: Goran Piskovic (Hannersdorf)

11 Tore: Ivan Babic (Schachendorf), Daniel Horvath, Joachim Parapatits (beide Markt Neuhodis)



Bezirks-Team der Herbstsaison

Christoph Csar (Redlschlag) - Gabor Endre Dallos (Wiesfleck), Marton Havasi (Markt Neuhodis), Thomas Brenner (Hannersdorf) - Semir Huremovic (Redlschlag), Urban Krc (Riedlingsdorf), Goran Piskovic (Hannersdorf), Mark Varga (Markt Neuhodis) - Toni Kurecki (Siget), Andras Varga (Zuberbach), Stefan Hettlinger (Wiesfleck)

Meistergruppe mit sechs Bezirksteams

Damit wird die Meistergruppe um den Aufstieg in die 1. Klasse Süd vom Bezirk Oberwart dominiert. Mit Redlschlag, Wiesfleck und Riedlingsdorf (A), Markt Neuhodis, Hannersdorf und Zuberbach (B) spielen sechs Teams im Frühjahr aus dem Bezirk um den Aufstieg. Aus der 2. Klasse Süd C stoßen Herbstmeister Tobaj und Gerersdorf-Sulz dazu.

Geplanter Saisonstart ist am 12. März 2022. Gespielt werden wie im Herbst jeweils eine Hin- und Rückrunde - insgesamt 14 Spiele. Hannersdorf hat sich bereits mit drei Spielern (Deutscher, Fixl, Gossy) verstärkt. Hodis-Keeper Lukschander wechselte zu Wiesfleck, Parapatits geht als Trainer nach Jabing.

Spielgruppen A und B

In den beiden Spielgruppen A und B, die aufgrund von regionalen Gesichtspunkten neu aufgeteilt wurden - zu jeweils acht Teams geht es um Cup-Plätze. In der Cup Gruppe A spielen Hochart, Kroisegg, Mariasdorf, Ollersdorf, Siget, Schachendorf, Oberschützen und Wolfau.

In der Cup Gruppe B treffen Burgauberg, Dt. Schützen (mit neuem Trainer Werner Laky), Dobersdorf, Eltendorf, Kirchfidisch, Minihof-Liebau, Rohrbrunn und Wallendorf-Mogersdorf aufeinander.