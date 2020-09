Die Sportunion Burgenland bot elf Stationen beim eo Einkaufszentrum Oberwart.

OBERWART. Schon traditionell am ersten Samstag im September - diesmal am 5.9. - lud die Sportunion Burgenland zum Union Action-Day ins eo Einkaufszentrum Oberwart. Diesmal gab es elf Stationen für die Kinder zu bewältigen. Bei jeder gab es Mitmachaktionen und einen Stempel. Am Ende erhielten alle erfolgreichen Teilnehmer eine Medaille.

Union-Vereine aus der Region wie die Unger Steel Gunners Oberwart, der UTTC Oberwart, der UTC Oberwart und einige mehr boten Basketball, Karate, Tennis, Tischtennis, Kletterwand, Airtrack, Tic Tac Toe usw. Spiel, Spaß und Geschicklichkeit waren gefragt - und das natürlich unter strengen Corona-Bestimmungen, Desinfizieren inbegriffen.