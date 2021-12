In fünfter Generation betreibt Mathias Jalits aus Badersdorf den familiären Weinbaubetrieb.

BADERSDORF. Das Weingut Jalits steht seit fünf Generationen für authentische Weine. "Dieser Linie bleiben wir treu. Am Eisenberg herrschen beste Bedingungen, unvergleichliche und regionaltypische Weine zu keltern und das wollen wir nutzen. Wir besinnen uns darauf, das Traditionelle noch besser zu machen und verzichten auf gewagte Experimente. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns vor neuen Ideen und Innovationen verschließen", so Winzer Mathias Jalits.

Foto: Weingut Jalits

Sein Weg führte Mathias Jalits nach der Absolvierung der Hotelfachschule zunächst in die Gastronomie. In ihm schlummerte jedoch eine sehr lange unentdeckt gebliebene große Leidenschaft für den Weinbau. Erst als diese zum Vorschein kam, besuchte er die Weinbauschule und ließ eine Ausbildung zum Weinbau- und Kellermeister folgen. Seit 2001 führt er den Familienbetrieb, dessen große Stützen Mathias‘ Eltern Anna und Alfred sind.

Neben Mathias Jalits und seinen Eltern wird der Betrieb auch von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (u.a. Pirmin, Szabi, Susi, Monika, Balasz, Michaela und Klaudia) getragen.

Topweine aus Badersdorf vom Weingut Jalits: Winzer Mathias Jalits, BezirksBlätter-Werbeberaterin Michaela Kalcsics und Bgm. Daniel Ziniel

Foto: Michael Strini

Die Philosophie

"Wir fühlen uns zwei Dingen verpflichtet – gutem Wein und unserer Region. Diese beiden Dinge zu vereinen, ist unsere Leidenschaft. Aus dem, was uns die Natur gegeben hat, das Beste herauszuholen, die idealen Bedingungen des Eisenbergs in Flaschen zu füllen und regionaltypische Weine zu keltern – das sehen wir als unsere Aufgabe", streicht Jalits hervor.

Das Südburgenland steht für Bodenständigkeit, Aufrichtigkeit und Authentizität. Das gilt auch für unsere Weine. Sie schmecken mineralisch, kraftvoll und stecken voller Finesse. So wie das Südburgenland – auch da gibt es immer wieder Neues zu entdecken…

Foto: Weingut Jalits

Blaufränkisch als Juwel der Region

Mit dem Blaufränkisch verfügt die Region über ein Juwel, das den Eisenberg von anderen Rotwein-dominierten Weinregionen unterscheidet. "Wer einen dieser Blaufränkisch verkostet hat, wird ihn immer wieder erkennen. Die Unverkennbarkeit steckt in der Kombination von Eleganz und Fülle, die sich am Gaumen präsentiert. Diese Vorzüge, diese Einzigartigkeit herauszustreichen ist uns wichtig", betont er.





Mathias Jalits: "Wer einen Wein aus vom Eisenberg trinkt, soll den Eisenberg auch schmecken."

Für seine Topweine darf sich Mathias Jalits seit Jahren auch über zahlreiche Auszeichnungen und Prämierungen freuen. So gab es alleine 2021 mehrmals Top-Benotungen u.a. bei Falstaff - wie 95 Punkte für Eisenberg DAC Reserve Diabas 2017 oder 93 Punkte für Eisenberg DAC Reserve Ried Fasching 2018 und Cabernet Sauvignon Reserve 2017.

Weingut Jalits

Untere Dorfstraße 16

7512 Badersdorf

Tel.: +43 (0) 664 330 38 27

E-Mail: office@jalits.at

Homepage: www.jalits.at