Tolle Aussichten gibt es für das REDUCE Hotel Vital****S Bad

Tatzmannsdorf mit zwei tollen Auszeichnungen.

BAD TATZMANNSDORF. Trotz turbulenter Zeiten, startete das REDUCE Hotel Vital****S Bad Tatzmannsdorf zuversichtlich ins neue Jahr. Durfte die Hotelcrew doch in kürzester Zeit gleich zwei prominente Auszeichnungen entgegennehmen.

So wurde dem Haus vomrenommierten Reisemagazin Connoisseur Circle der dritte Platz in der Kategorie „Medical SPA“ verliehen und kürzlich kürten die Gäste das Hotel auf der Plattform HolidayCheck zu einem der beliebtesten Wellnesshotels des Burgenlandes.

Holiday Special Award 2022

Durch die Auszeichnung mit dem „HolidayCheck Special Award 2022“ rangiert das REDUCE Hotel Vital nun unter den beliebtesten Wellnesshotels des Burgenlandes. HolidayCheck kürt seit 17 Jahren die beliebtesten Hotels weltweit. Der Special Award 2022 rückt heuer besonders die Herausforderungen der Hotelbranche während der Pandemie in den Vordergrund.

Das REDUCE Hotel Vital Bad Tatzmannsdorf darf sich über zwei Auszeichnungen freuen.

Top Medical Spa – 3. Platz in Österreich

Das einzigartige REDUCE-Konzept, das auf die natürliche Wirkung natürlicher Heilvorkommen und gesundem Lifestyle basiert, wurde zum dritten Mal vom Connoisseur Cirle mit dem 3. Platz im Ranking der „Besten Hotels Österreichs“ in der Kategorie „Medical Spa“ belohnt.

Entschieden haben auch in diesem Fall die Gäste, sowie eine fachkundige Jury.

„Für unser Team sind diese Auszeichnungen natürlich Balsam auf der Seele“, freut sich Geschäftsführer Andreas Leitner. „Der Umgang mit Covid hat uns alle sehr gefordert, denn was unser Covid-Präventionskonzept betrifft, haben wir uns als Gesundheitsresort immer verbindlich an höchste Sicherheitsstandards orientiert.“

Über das REDUCE Hotel Vital****S

Besonders erholsamer Thermengenuss im hoteleigenen „Reich der Sinne“, kompetent durchgeführte Behandlungen für mehr Wohlbefinden und eine bewusst genussvolle Kulinarik zeichnen das REDUCE Hotel Vital****S aus. Übrigens, der Leidenschaft für die vegane Küche kommt Küchenchef Thomas Zink auch in speziellen „Vegan Cooking Weekends“ nach, wo er sein Wissen über vegane Lebensmittel und deren Zubereitung in gemeinsamen Koch-Workshops an die Gäste weitergibt. Nächster Termin: 25. bis 27. Feber 2022