Kunstausstellung im Felsenmuseum

Mitglieder des kukma stellen im Felsenmuseum Bernstein ihre Arbeiten unter dem Titelaus und laden zur Eröffnung der Ausstellung am Freitag, den 18. August 2017 um 19:00 herzlich ein.Gezeigt werden Arbeiten von(Bilder in Acryl),(Bilder in Mischtechnik),(Fotografie & Grafik),(Bilder in Aquarell & Mischtechnik) und(Bilder in Öl).