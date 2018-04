„Feuerwehr-HTL“ als Erfolgsmodell der Abt. Gebäudetechnik

23.04.2018, 20:51 Uhr

Stadtfeuerwehr Pinkafeld arbeitet bei der Zusatzausbildung intensiv mit der HTL zusammen

In der Stadtfeuerwehr Pinkafeld fand kürzlich eine weitere Ausbildungseinheit für die im heurigen Schuljahr neu gestartete „Feuerwehrklasse“ der HTL Pinkafeld statt. An diesem Nachmittag lag der Schwerpunkt der ersten Gebäudetechnikklasse mit der Zusatzausbildung „Brand- und Zivilschutz“ bei der Knotenkunde, Absichern einer Einsatzstelle und dem Löschangriff, der auch die Vorbereitung für das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze darstellt. Dieses wird bei den heurigen Bewerben in Angriff genommen.

Knotenkunde ist für jeden Feuerwehrmann/frau notwendig, da in einem Einsatz nicht immer das nötige Werkzeug vorhanden ist, um Dinge zu befestigen. Leinen und Seile gehören jedoch zur Grundausstattung eines jeden Feuerwehrfahrzeuges und haben auch noch den Vorteil, dass sich die Seile auch schnell wieder lösen lassen, was z.B. mit Nägel nicht so einfach möglich ist. Das Absichern einer Einsatzstelle ist für jeden Einsatz lebenswichtig, denn der persönliche Schutz der Einsatzkräfte hat immer Vorrang.Mit den Schülern waren Klassenvorstand Claudia Reithmeier und der Organisator der Zusatzausbildung, Werkstättenleiter Stefan Singraber, in den Räumlichkeiten der Stadtfeuerwehr Pinkafeld anwesend. Auch Dir. Wilfried Lercher und Abteilungsvorstand Adalbert Schönbacher machten sich ein Bild vom Ausbildungsnachmittag und bedankten sich beim Team der Pinkafelder Stadtfeuerwehr und ihrem Kommandanten Kurt Tripamer für die gute Zusammenarbeit.