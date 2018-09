Neun Millionen Euro für Step-Gästehaus Oberwart

14.09.2018, 17:46 Uhr

Das Großprojekt der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, Stadtgemeinde und STEP Gästehäuser wurde offiziell eröffnet.



500 Jugendliche bei Step



Burgenländisch gebaut



Impuls für die Bildung

OBERWART (ms). Mit einem Festakt wurde das "Step-Gästehaus" Oberwart offiziell eröffnet. In weniger als zwei Jahren Bauzeit wurde das Großprojekt von OSG, Step Gästehäuser und Stadtgemeinde gemeinsam mit Land und Bund realisiert. Zum einen wurde Wohnraum für 180 Schüler geschaffen, zum anderen wurden in den beiden obersten Geschossen 24 Wohnungen errichtet."Wir haben nun 50 Plätze mehr, alle 180 Plätze sind belegt. Die Schüler wohnen in hellen und freundlichen Zweibettzimmern und haben somit auch einen Rückzugsort. Die Verpflegung wird großteils aus Bio-Lebensmitteln gekocht", so Michaela Müllner, Pädagogische Internatsleiterin."Es ist wichtig, dass es die Step-Gästehäuser gibt, da die Anfahrtswege im Burgenland oft sehr groß sind. Oberwart ist ein Meilenstein. Insgesamt haben wir in Pinkafeld und Oberwart nun 500 Schüler, Studenten und Lehrlinge untergebracht. Step hat damit auch 50 Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Für Oberwart ist es auch ein Vorteil, da wir Synergien auch im Sommer nutzen und andere Gäste unterbringen. In Pinkafeld und Oberwart haben wir heuer 16 Basketballnationalteams untergebracht und alleine in Oberwart schon 1.700 Nächtigungen geschafft", berichtet Step-GF Andrea Liebmann."Die Stahlkonstruktion bildet eine Klammer und symbolisiert Zusammenhalt. Und besonders schön ist, dass fast 98 Prozent der Wertschöpfung in burgenländische Unternehmen flossen", schildert Gerald Guttmann, der das Projekt umsetzte."Es ist ein ganz wunderbarer Tag und ein Höhepunkt für die OSG und in meiner Karriere. Es war ein schwieriger und langer Weg, der sich aber gelohnt hat. Mit Step an Bord wusste ich, das wird was. Wir haben den Zeitplan punktgenau eingehalten und am 29. Juni die Schlüssel übergeben, sind auch deutlich innerhalb der geplanten Investitionskosten von 9 Mio. Euro geblieben. Für die Umsetzung als "PPP" (Public-private-Partnership)-Finanzierung - ("Öffentliche-Private-Partnerschaft) war eine Sondergenehmigung notwendig", so OSG-Obm. Alfred Kollar."Die Stadtgemeinde war seit den 1970er Jahren verpflichtet, ein Internat zur Verfügung zu stellen. Es war ein harter Weg und wir haben viele Gespräche geführt und freuen uns über diese sehr gute Lösung. Es ist sehr wichtig, dass wir den Schülern eine Unterkunft anbieten, die modernen Standards entspricht. Die Stadtgemeinde hat die Einrichtung zur Verfügung gestellt und leistet einen jährlichen Finanzierungsbeitrag von 30.000 Euro. Alleine hätten wir das Projekt kaum umsetzen können", so Bgm. LA Georg Rosner."Die BAfEP ist eine Schwerpunktschule und bildet nun auch dreijährig Schulassistentinnen aus. Gerade deshalb war auch eine Lösung für ein neues Internat wichtig", meint BD Heinz Josef Zitz. Für LH Hans Niessl bedeutet das Step-Gästehaus einen "besonderen Impuls. Mit der Realisierung dieses Hauses wurde in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen investiert und wieder ein wichtiger Baustein für den Bildungsstandort Burgenland gesetzt."

Segnung und Musikalische Begleitung

Im Rahmen des Festaktes erfolgte auch die ökumenische Segnung des Hauses durch die Pfarrer Erich Seifner und Laszlo Guthy. Musikalisch begleitet wurde der Festakt vom Schulorchester der BAfEP Oberwart und einem Ensemble der Stadtkapelle Oberwart.Im Anschluss gab es ein Buffet der Step Gästehäuser und die Möglichkeit das neue Internat zu besichtigen.