Vom großen See zum kleinem See 111 Kilometer lauf von Michael Wagner

11.05.2017, 21:52 Uhr

Ich möchte ihnen gerne einen kleinen Bericht über unsere Charity Aktion die am Samstag dem 6. Mai statt fand berichten.Die Veranstaltung wurde von Kornfeind Christian und Michael Wagner organisiert.Am Samstag starteten Michael Wagner ( Läufer) und Kornfeind Christian ( Radfahrer) von Podersdorf am Neusieler See Richtung Pamhagen zur Grenze über Ungarn ging es nach Rechnitz .Von dort nach Burg am Stausee. Das Wetter war sehr windig und warm. (Gegenwind) Die 111 Kilometer waren sehr anstrengend, erschöpft aber voller Freude kamen wir in der Zeit von10 Stunden und 45 Minuten am Badesee Burg an. Die Veranstaltung trug den Namen vom großen See zum kleinen See.

In Burg angekommen wurde ein riesiger Empfang organisiert. Mit dem Reinerlös dieser Aktion ( 100 %) wird ein Defibrillator angeschafft der in Burg ( Feuerwehrhaus) öffentlich ausgehängt wird. Inklusive Defi Schulung in der Ortschaft. Es war eine gelungene Veranstaltung. Im Anhang schicke ich einige Fotos vom Lauf und der Defi Übergabe.( Fotos von der Defi Übergabe ) von links nach rechts Ortsvorsteher Alfred Hörist, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuz Mag. Rudolf Luipersbeck, Kornfeind Christian, Michael Wagner, Dienstführer des Roten Kreuz Erwin HanzlDankeLiebe GrüßeKornfeind Christian