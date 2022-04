BEZIRK. In ganz Osttirol ist es Brauch, dass in den Kirchen oder an anderen Orten am Karsamstag, in der Osternacht und am Ostersonntag Speisen für das Frühstück an Ostern beziehungsweise die Osterjause gesegnet werden.

An Gottes Segen, sagt man, ist alles gelegen.

Gott selbst aber ist der Ursprung allen Segens. Er hat uns seinen Sohn gesandt, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Daher werden die Speisen im Namen des Vaters, der alles geschaffen hat, im Namen des Sohnes, der durch seinen Tod und seine Auferstehung die Welt erlöst hat, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns in Gottes Liebe leben lässt, gesegnet.

Was kommt bei uns in die Körbe?

Ostereier, Osterschinken, Osterbrot, Osterpinze, Osterlämmchen, Wein... hineinkommt, worauf in den Wochen zuvor auch verzichtet wurde. Das gemeinsame Essen der geweihten Speisen soll als Zeichen der Nähe Gottes angesehen werden. Einen ganz besonderen Stellenwert hat dabei auch das Salz, das in keinem Korb fehlen soll. Salz ist ein Ursymbol für die Würze, für den Geschmack des Lebens. Letztlich will ja Ostern "erlöste, auferstandene Menschen" sehen. Ein Osterkorb muss aber nicht unbedingt mit den klassischen Speisen gefüllt sein.

Osternacht und Speisenweihen im Bezirk Lienz

am Karsamstag:

St. Andrä: 15 Uhr - Speisensegnung, 20 Uhr: Feier der Osternacht

Thurn: 11 Uhr - Speisensegnung

St. Helena: 13 Uhr - Heilig-Grab-Feier mit Brotsegnung

Grafendorf: 20 Uhr - Feier der Osternacht mit Speisensegnung

Peggetz: 18 Uhr - Feier der Osternacht mit Speisensegnung

Tristach: 20.30 Uhr - Osternachtfeier mit Speisensegnung

Leisach: 15 Uhr - Speisenweihe, 20.30 Uhr - Feier der Osternacht

Amlach: 14.30 Uhr Speisensegnung

Nußdorf : 20 Uhr - Osternacht mit Speisenweihe

Dölsach: 20.30 Uhr - Osternacht mit Speisenweihe

Debant: 20.30 Uhr - Osternacht mit Wortgottesdienst

Nikolsdorf: 20.30 Uhr - Osternacht mit Wortgottesdienst

Oberlienz : 16 Uhr - Speisensegnung mit kurzer Andacht in der Pfarrkirche, 19. 30 Uhr Feier der Osternacht

Ainet: 10 Uhr - Speisensegnung

Schlaiten: 19.30 Uhr - Osternachtliturgie mit Speisensegnung

St. Johann:22 Uhr - Osternachtliturgie mit Speisensegnung

St. Josef: 14 Uhr - Kurze Andacht mit Speisensegnung

Mittewald: 14 Uhr - Kurze Andacht mit Speisensegnung

Assling: 16 Uhr - Kurze Andacht mit Speisensegnung, 20 Uhr - Feier der Osternacht

Bannberg: 16 Uhr - Kurze Andacht mit Speisensegnung

St. Justina: 20 Uhr - Feier der Osternacht und anschließend Speisensegnung

Sillian: 14.30 Uhr - Osterspeisensegnung, 20 Uhr - Feier der Osternacht

Heinfels - St. Peter: 14.30 Uhr - Osterspeisensegnung, 21.00 Uhr - Feier der Osternacht

Tessenberg: 19 Uhr - Feier der Osternacht

Obertilliach: 20 Uhr - Osternacht mit Speisensegnung

Untertilliach: 18 Uhr - Osternacht mit Speisensegnung

Kartitsch: 20 Uhr - Osternacht mit Speisensegnung

Hollbruck: 20 Uhr - Osternacht mit Speisensegnung

Ausservillgraten: 15 Uhr - Speisensegnung, 20 Uhr - Osternachtfeier

Innervillgraten: 20 Uhr Osternachtfeier

St. Jakob: 17 Uhr - Maria Hilf: Speisegnung; 18 Uhr - St. Leonhard: Speisensegnung;

  22.30 Uhr: Feier der Osternacht in der Pfarrkirche

St. Veit: 20 Uhr - Feier der Osternacht

Hopfgarten: 9 Uhr - Speisensegnung

Prägraten: 10 Uhr - Speisenweihe, 21 Uhr - Feier der Osternacht

Virgen: 15 Uhr - Speisenweihe, 19 Uhr Osternachtfeier

Kals: 17 Uhr - Speisenweihe, 20 Uhr - Osternachtfeier

Huben: 19.30 Uhr - Osternachtfeier mit Speisensegnung

Matrei: 21 Uhr - Osternachtfeier mit Speisensegnung