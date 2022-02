Die Mittelschule Egger-Lienz ist ausgezeichnete Fairtrade-Schule und das seit dem Jahr 2018. Die Ressourcen der Erde sind ein wertvolles Gut und eine Bewusstseinsbildung auf diesem Gebiet sind für die Schule ein wichtiger Faktor.

LIENZ. Fairness, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit sind nicht nur Schlagwörter, sondern werden an der MS Egger Lienz auch gelebt.

"Wir sind davon überzeugt, dass jeder einzelne etwas bewegen kann. Die Ressourcen unserer Erde sind ein wertvolles Gut und eine Bewusstseinsbildung auf diesem Gebiet sind ein wichtiger Faktor für die Zukunft. Deshalb will unsere Schule dabei helfen, Müll zu vermeiden und die Ressourcen unserer Erde zu schonen", so Direktorin Gabriele Schwab

Taschen aus Papier wurden im Rahmen des Unterrichts von den Schülerinnen und Schülern kreativ bearbeitet. "lbin Egger-Lienz als unser Namensgeber lieferte dazu die Ideen.

Die Stofftaschen wurden in unserer Kreativwerkstatt gestaltet. Dafür wurde unser Schullogo am Computer vorbereitet, mit dem Vinylcutter gedruckt und auf die Taschen gepresst", so Schwab.

Ein gemeinsames Ziel verbindet und deshalb sollen nicht nur die Schüler unnötigen Müll vermeiden. Bei ADEG in der Tristacherstraße und bei SPAR in der Friedenssiedlung kann man eine Tasche für die Einkäufe entnehmen und im Gegenzug bei einem nächsten Einkauf eine eigene Tasche für andere Konsumenten bereit stellen.

Das Team der Mittelschule Egger-Lienz will mit der Aktion, die in der Zeit vom 04. 02. – 12. 02. läuft, viele kreative und praktische Taschen unter die Leute zu bringen und so den Gedanken der Nachhaltigkeit verbreiten.