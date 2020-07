Bei der 4- Länderkonferenz wurde beschlossen, dass es in der Saison 2020 kein internationales Punkteranggeln mehr geben wird.

OSTTIROL (red). Beim Treffen der 4 Länderverbände Salzburg, Tirol, Bayern und Südtirol am Samstag, 11. Juli im Brixental mit insgesamt 27 Teilnehmern aus allen Vereinen des gesamten Alpenraumes wurde beschlossen, dass es heuer kein Internationales Punkteranggeln (Länderranggeln, AC Ranggeln und diverse Meisterschaften) mehr geben wird. Sollte sich die Situation um das Covid 19 Virus im Herbst verbessern und gewisse Lockerungsmaßnahmen eintreten, wird man versuchen im September oder Oktober noch die eine oder andere länderübergreifende Veranstaltung im Nachwuchsbereich, eventuell auch einen Hogmoarbewerb ohne Punktewertung zu veranstalten. Dies kann aber nur kurzfristig entschieden werden, weil man nicht weiß, wie sich die Lage entwickelt und ob man mit oder ohne Zuschauer ranggelt.

Hart getroffen

Die Sektion Ranggeln der SU Raika Matrei trifft diese Endscheidung sehr hart, da man ja seit mehr als 10 Jahren unangefochten die beste Vereinsmannschaft des gesamten Alpenraumes ist und heuer bei den verschiedenen Meisterschaften, Länderranggeln und AC Ranggeln bei den Schülern, Jugend und Allgemeinen Klasse die Topfavoriten gestellt hätte. Die Ranggler der SU Matrei wären heuer in allen 11 Klassen (5 Schüler, 2 Jugend und 4 Allg. Klassen ) top besetzt, vorbereitet und aufgestellt gewesen. "Corona hat die erfolgsverwöhnten Ranggler hart getroffen, besonders die Schüler und Jugendlichen die im zweiten Jahr der jeweiligen Klassen gestartet wären“, so Trainer Franz Holzer.

Seit 1. Juli ist das Training im Zweikampf unter Einhaltung gewisser Vorschriften wieder erlaubt. Voraussichtlich bis Ende September wird das Rangglertraining der SU Matrei für Anfänger, Schüler, Jugend und Allgemeine Ranggler fortgesetzt und man will dann, je nach Lage, die Situation besprechen.