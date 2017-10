Augn auf – Einführung in Exerztien im Alltag 2018

Lienz: Bildungshaus Osttirol |

Am Dienstag, 31. Oktober 2017 findet für GruppenbegleiterInnen von Exerzitien im Alltag ein Informationsnachmittag mit Mag.a Irene Weinhold statt.

Beginn ist um 17 Uhr im Bildungshaus Osttirol.

An diesem Nachmittag wird man in die Grundintentionen und den Aufbau der neuen Exerzitiengrundlagen der Diözese Innsbruck eingeführt. Man erhält praktische Hilfen für die Begleitung der Exerzitiengruppen und den Umgang mit den Liedern.

Anschließend findet um 20 Uhr noch ein Konzert mit der Gruppe "einklang" in der Krankenhauskapelle statt.

Um rechtzeitige Anmeldung unter 04852 651330 wird gebeten.