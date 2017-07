Alte Spiele - neu entdeckt!

Wer geht denn da im Kreis herum? Warum ist denn die Post so still heute? Kann die Hex den Ochs am Berg versteinern oder die Blinde Kuh über die goldene Brücke gehen? Und was haben denn die Ritter und Gräfinnen, die Fuhrleute und Köchinnen gespielt, damals, im Mittelalter?

Beim nächsten Familiensonntag, am 23. Juli 2017 auf Schloss Bruck, können Kinder ab 6 Jahren eine tolle Spiel-Welt ganz ohne Playstation oder Handygames entdecken.

Beginn ist um 14 Uhr. Der Beitrag beläuft sich auf 5,- Euro. Anmeldung unter +43 (0) 4852 62580 83 oder ausstellungsleitung@stadt-lienz.at erbeten.