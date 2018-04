Frühjahrsputz in den Osttiroler Tunnels

26.04.2018, 14:41 Uhr

Reinigungs- und Wartungsarbeiten werden im Defereggental, Virgen und Matrei durchgeführt.

Zwei Mal jährlich – im Herbst und im Frühjahr – ist Waschtag für die Tunnels, Unterflurtrassen und Galerien im Straßennetz des Landes Tirols. In Osttirol werden heuer im Mai die Feglitzgalerie an der Felbertauernstraße, die Erlachgalerie und der Mellitztunnel im Defereggental sowie der Bobojachtunnel in Virgen einer gründlichen Reinigung und umfangreichen technischen Überprüfung unterzogen.„Die Wintersaison setzt den Tunnels besonders zu. Der Schmutz beeinträchtigt Sicht und Reflexion. Der Frühjahrsputz erhöht die Verkehrssicherheit, bringt bessere Luft und reduziert den Energieverbrauch für Beleuchtung oder Belüftung“, erklärt LHStv Josef Geisler. Im Zuge der Tunnelreinigung werden zahlreiche Arbeiten erledigt: Es wird gekehrt, gewaschen, Verkehrszeichen und Notrufzellen werden gereinigt, die Gewässerschutzanlagen werden ebenso überprüft wie die Feuerlöscher, die Sensoren für die Luftgütemessung oder die Video- und Lautsprecheranlagen.

„Durch exakte Planung und eine Konzentration sämtlicher Arbeiten bemühen wir uns, Behinderungen zu minimieren“, versichert Harald Haider, Leiter des Baubezirksamts Lienz. Gearbeitet wird mit allen verfügbaren Mitarbeitern der Straßenmeistereien und des Fachbereichs E&M-Technik (elektro- und maschinentechnische Anlagen).03. bis 05.5. 8 bis 16 Uhr B 108 Ampelregelung Feglitzgalerie10. bis 12.5. 8 bis 16 Uhr L 25 Ampelregelung Erlachgalerie in Hopfgarten16. bis 19.5. 8 bis 16 Uhr L 25 Ampelregelung Mellitztunnel in St. Veit23. bis 26.5. 8 bis 16 Uhr L 24 Ampelregelung Bobojachtunnel in Virgen