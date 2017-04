Enduro: Platz 10 für Martin Ortner

26.04.2017, 11:00 Uhr

Der Matreier KTM Walzer Racer ging bei der Enduro-Trophy in St. Peter am Kammersberg an den Start.

Der dritte Lauf zur Enduro ÖM wurde im Rahmen des Enduro-Trophy Rennens in St. Peter am Kammersberg (Steiermark) ausgetragen. Dementsprechend hoch war die Leistungsdichte auf der selektiven Strecke. Viel Staub und jede Menge Wurzeln hießen die beiden Haupt-Ingredienzien dieses Rennens. Die Sicht war teilweise durch den Staub extrem eingeschränkt dies führte bei dem Hohen Tempo zu einigen brenzligen Situationen.

Ausdauertraining verschärfen

Am Start war auch der Osttiroler Enduro-Racer Martin Ortner mit seiner KTM 300 EXC. Mit seiner Platzierung - Rang 10 in der Profiklasse - war der Matreier nicht wirklich zufrieden: „Nach dem Start bis zur ersten Kurve lag ich ca. an der 10. Stelle. Bereits in der ersten Runde konnte ich mich auf den 4. Platz nach vorne kämpfen und diese Platzierung einige Zeit halten. Bei der hier angetretenen Elite bedeutet das ein wahnsinnig hohes Tempo und fahren am Limit. Leider haben mich dann aber die Kräfte verlassen und ich machte viele Fehler und verlor einen Platz nach dem anderen. Am Ende blieb mir nur der 10. Platz, worüber ich nicht wirklich zufrieden bin. Werde mein Ausdauertraining noch verschärfen damit ich für das hohe Tempo über diese lange Distanz gewappnet bin.“