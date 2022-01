Ab 17.01.2022 ist der Musiker Hannes Laszakovits bei Gerhard Blaboll in der Sendung „Mit Künstlern auf du und du“ zu hören.

https://www.youtube.com/watch?v=I9eazZU03pI

Der in Wien geborene burgenlandkroatische Musiker Hannes Laszakovits mit ungarischem Hintergrund nimmt in den zahlreichen Musikgruppen, in denen er am Bass spielt und komponiert, auf das reiche kulturelle Erbe unserer Heimat Bezug: Pannonisch, wienerisch, kroatisch, jüdisch, klassisch, jazzig, volkmusikartig … der Bogen seiner musikalischen Quellen ist ähnlich vielfältig wie die Musik, die er spielt. Der wechselseitige Austausch der Kulturen ist ihm am wichtigsten: „Wenn man eine Kultur umbringen will, muss man ein Reinheitsgebot machen.“ Neben seinem Brotberuf an der Musikschule Wiener Neustadt ist er in zahlreichen Ensembles vertreten und leitet unter anderem die leiseste Jazzband Europas – ein Insidergag, den nur wenige auf Anhieb verstehen.

Die Musik ist eine Auswahl aus der Musik von Hannes Laszakovits.