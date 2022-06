Das prognostizierte Gewitter zog am Montagabend, 27. Juni, auch über den Westen des Bezirks Perg.



BEZIRK PERG. Zu Sturmschäden und lokalen Überflutungen wurden die Feuerwehren in Langenstein, Luftenberg, St. Georgen an der Gusen, Katsdorf, Ried/Riedmark und Mauthausen gerufen.

Im Lift eingesperrt – St. Georgen an der Gusen



Um kurz nach 22 Uhr wurde die FF St. Georgen an der Gusen zu einer eingeschlossenen Person in einem Lift alarmiert. "Vermutlich hing der dortige Stromausfall mit dem Wasser im Keller des Gebäudes zusammen", so die Feuerwehr. Die Person konnte rasch befreit werden. Anschließend legte die Feuerwehr den Keller mit einem Nasssauger trocken. Währenddessen kam es noch zu zwei weiteren kleineren Überflutungseinsätzen in St. Georgen an der Gusen. Rund zwei Stunden später waren alle Einsätze beendet.

Überflutung in Luftenberg



Um 22.10 Uhr erfolgte in Luftenberg die erste Alarmierung zu einer Überflutung am Haselweg. Wenige Minuten später traf eine Meldung über einen Sturmschaden im Forst ein. Am Haselweg wurde aufgestautes Oberflächenwasser mit insgesamt drei Pumpen beseitigt, um mehrere Häuser vor einer drohenden Überschwemmung zu schützen. Den Sturmschaden im Luftenberger Norden arbeiteten die Feuerwehren Luftenberg und Pürach gemeinsam ab. Gegen 0.30 Uhr waren alle Arbeiten abgeschlossen und die Feuerwehr rückte nach Reinigung der Geräte wieder ein.

Sturmschäden am nächsten Tag beseitigt



Mit dem Einsatzstichwort “Sturmschaden” wurde die Freiwillige Feuerwehr Mauthausen am 28. Juni alarmiert. Auf der Wienerbergstraße in Richtung Anzendorf blockierte ein Baum die Straße.

