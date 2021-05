Am 27. Mai gegen 12.30 Uhr kam es im Bereich der B3-Kreuzung mit der Aisttalstraße zu einem Zusammenstoß zweier Lastwagen und einem Pkw.



SCHWERTBERG. "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person" lautete die Alarmierung für die Feuerwehren Schwertberg, Aisting-Furth und Haid, das Rote Kreuz sowie die Polizei. Am Einsatzort angekommen, konnte glücklicherweise rasch Entwarnung gegeben werden, da keine Personen eingeschlossen waren. "Wie durch ein Wunder kamen die Lenker sowie ein Hund mit leichten Verletzungen davon und konnten sich alle selbstständig aus den Fahrzeugen befreien", berichtet die Feuerwehr. Alle drei Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschlepp- und einem Bergeunternehmen geborgen werden mussten. Bis diese Arbeiten abgeschlossen waren, blieb die B3 im Bereich der Unfallstelle gesperrt.