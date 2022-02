Die Jahre haben einiges verändert und nicht nur in der Natur, auch die Reisevorschriften innerhalb der EU ist auch nicht immer einfach und den Durchblick kann man da schon mal verlieren.

Für was sind wir ein vereinigtes Europa, wenn Grenzen wie vor der Grenzöffnung wieder versperrt sind? Reisefreiheiten funktionieren nur mehr auf Google Maps, aber in der Realität mit Omikron erzählt uns leider etwas anderes.

Dennoch ist es atemberaubend, wenn man es geschaft hat, andere Kulturen zu sehen oder beim Meer den Sonnenuntergang zu genießen. Andere Kulturen, das hört sich für Triest lustig an, den man fühlt sich fast sowie zu Hause, bei einem Besuch in der Bundeshauptstadt in Wien. Triest gehörte auch mal zu Österreich, dass sieht man an den vielen Bauwerken, das einzige wo man merkt das man nicht daheim ist, ist die Italienische Sprache. Ist nicht so wie auf den Hausmeisterstränden an der Adria wo Deutsch gesprochen wird, aber es ist dennoch eine Abwechslung das Land zu verlassen um etwas Meeresluft einzuatmen. Triest ist Kulturell wie Wien, aber hat dennoch viele reize das man sich in diese Stadt verlieben kann. Norditalien ist einen Besuch wert und Triest ist nicht weit von uns entfernt, egal ob mit dem Auto oder mit dem Zug.