Agrarkreis der Landjugend Piesendorf Erste Vorbereitungen für die Erntekrone

Am Sonntag, den 12. Juli machte die Landjugend Piesendorf einen Ausflug nach Oberösterreich, um Getreide für die Erntekrone einzuholen. In diesem Zuge wurde mit Bedacht auf die Corona-Maßnahmen ein Agrarkreis beim Webergut, in Attnang-Puchheim, durchgeführt.

Jährlich wird die Erntekrone in Piesendorf von der Landjugend gebunden und beim Erntedankfest präsentiert. In die sechs, mit Getreideähren gebundenen und mit Blumen verzierten Bögen der Krone, werden jährliche zahlreiche Arbeitsstunden gesteckt. „Jedes zweite Jahr wird die Krone aus Getreideähren neu gebunden. „Der Getreideanbau ist bei uns im Pinzgau nicht sehr verbreitet. Deshalb trifft es sich gut, wenn man gute Kontakte nach Oberösterreich hat“, erklärt Martin Steiner von der Landjugend Piesendorf.

Am Betrieb der Familie Schachinger wurden Weizen, Gerste und Hafer mit Sensen und Sicheln geschnitten, mit Schnüren zu kleinen Buschen zusammengebunden und auf den Autoanhänger verladen. Zurück im Pinzgau wurden die „Buschen“ zur Trocknung aufgehängt. So können sie optimal abtrocknen und sind auch vor Mäusen sicher.

Bevor es nach Hause ging, wurde noch der Rinderstall besichtigt. Dieser wurde heuer neu errichtet und befindet sich kurz vor der Fertigstellung. Gehalten werden derzeit 24 Milchkühe mit Nachzucht. In den nächsten Jahren soll der Viehbestand auf 35 Milchkühe aufgestockt werden. Das Fleckvieh wird in einem 8er Side-By-Side-Melkstand gemolken. Zusätzlich gibt es eine Bullenmast mit ca. 20 Stieren. Das Futter, Getreide, Mais, Heu und Silage wird selbst am Hof angebaut.

Die Landjugend Piesendorf freute sich sehr über die interessante Führung. In zwei Jahren werden sie nach Möglichkeit wiederkommen um neues Getreide für die Erntedankkrone zu holen.



Text: Andreas Steiner

Foto: Landjugend Piesendorf