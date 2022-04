Ein Italiener stürzte vom Filzenkämmfelsen im Raurisertal 100 Meter in die Tiefe und konnte noch einen Notruf absetzen - Rettungshubschraubers barg den Verunfallten.

RAURIS. Ein 42-jähriger Italiener stieg gegen Mittag mit seinen Tourenschiern gemeinsam mit drei Freunden, vom Naturfreundehaus in "Bucheben", in Richtung "Niedersachsenhaus" auf. Der 42-Jährige ging dabei an erster Position, als er auf einer Höhe von ungefähr 2260 Metern, im Bereich der "Filzenkämmfelsen" aufgrund der dortigen Steilheit und des eisigen Untergrunds, wegrutschte. In der Folge stürzte er laut eigenen Angaben an die 100 Meter den Hang hinunter, rutschte in unwegsames Gelände ab und verlor dabei beide Skistöcke. Seine Begleiter bekamen von dem Vorfall nichts mit, da der Verunfallte aufgrund des großen Abstands nicht in deren Sichtfeld war. Da der 42-Jährige nicht mehr allein aufsteigen oder wieder abfahren konnte und zudem keinen Handyempfang hatte, um seine Freunde zu verständigen, setzte er einen Notruf ab. Die Besatzung des Rettungshubschraubers barg den Verunfallten wenig später nahezu unverletzt mittels Tau und flog ihn ins Tal.