Am 01.07.2022 gegen 15:00 Uhr ereignete sich im Gemeindegebiet von Fusch an der Großglocknerstraße, im Bereich des Fuscher Eiskar unterhalb der Fuscher Kar Scharte, auf ca. 2800m Seehöhe ein Alpinunfall.

FUSCH. Ein 52-jähriger österreichischer Staatsbürger rutschte beim Überqueren eines Schneefeldes aus und stürzte in weiterer Folge mehrere Meter ab. Dabei zog sich der Mann eine Schulterluxation und Verletzungen an den Händen zu. Auf Grund der schlechten Wetterlage war der Verletzte zudem noch stark unterkühlt. Er konnte noch selbstständig per Handy die Rettungskräfte verständigen. Nach der genauen Lokalisierung des Verletzten und telefonischer Rücksprache mit ihm wurde festgestellt, dass sich der Einsatzort genau im Grenzgebiet zu Kärnten befindet. 8 Mann der Bergrettung Fusch an der Glocknerstraße startete gemeinsam mit einem Alpinpolizisten und fuhren über die Großglockner Hochalpenstraße zur Franz-Josefs-Höhe im Gemeindegebiet von Heiligenblut, von wo aus die Rettungsaktion gestartet wurde. Der Verletzte konnte noch selbstständig einige Höhenmeter in Richtung der Helfer absteigen. Gegen 21:00 Uhr konnte der Verletzte von den Einsatzkräften unter schwierigen Wetterbedingungen (Gewitter mit Starkregen und Hagelschauern gefunden werden. In einem Wetterfenster gelang es dem Notarzthubschrauber "Alpin Heli 6" den Verletzten aufzunehmen und ins Tauernklinikum Zell am See zu fliegen.