Die Badegruppe bedankt sich beim Tauern Spa-Team:



Wir möchten den Damen im Eingangsbereich Gerlinde, Petra und Julia symbolisch einen großen Blumenstrauß für ihre Freundlichkeit überreichen.

Auch bei dem Betriebsleiter Berni und den Damen im Restaurant bzw. Kiosk möchten wir uns bedanken, wir schätzen euch sehr.

Aber besonders möchten wir uns bei Drago, dem fleißigen Bademeister, für seine liebevolle Art bedanken. Unsere Badegruppe möchte dir dafür den goldenen Delphin verleihen! Wir hoffen, du wirst es noch weit schaffen an deinem geliebten Arbeitsplatz.

Elsa Reiter mit ihrer Badegruppe,

Kaprun

Auch Sie haben eine Meinung zu einem bestimmten Thema oder Ihnen liegt was auf dem Herzen? Schreiben Sie uns doch – ganz einfach per E-Mail an pinzgau@bezirksblaetter.com. Vergessen Sie nicht, Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihren Wohnort anzugeben, damit wir Ihren Leserbrief veröffentlichen können. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen!