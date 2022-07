Einen Drogenlenker zogen Polizeistreifen am 30. Juni in Zell am See aus dem Verkehr.

MITTERSILL. In Mittersill auf der B 165 zeigte ein 26-jähriger Einheimischer Merkmale der Beeinträchtigung. Ein Drogentest schlug positiv auf Kokain und Amphetamin an. Bei der klinischen Untersuchung wurde die Fahruntauglichkeit festgestellt und der Führerschein abgenommen.