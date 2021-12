MARIA ALM. Verletzungen unbestimmten Grades erlitt ein 46-jähriger belgischer Skiurlauber bei einem Skiunfall mit einem 19-jährigen deutschen Urlauber. Die beiden waren am 28. Dezember gegen 12 Uhr im Skigebiet Hochkönig auf einer schwarzen Piste zusammengestoßen. Während der Deutsche unverletzt blieb, musste der Belgier vom Roten Kreuz in die Tauernklinik Zell am See gebracht werden.