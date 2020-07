Ein Gast aus Finnland kommt seit Jahren nach Zell am See, um hier seinen Urlaub zu verbringen.



ZELL AM SEE. Hannu Revitzer aus Finnland hat heuer zum 25. Mal seinen Urlaub im Appartement Waltl in Zell am See verbracht. Die Vermieterin, Veronika Waltl, bedankte sich bei ihrem treuen Gast und übergab in einer gemütlichen Runde die goldene Ehrennadel, die Urkunde und das Zell am See Kaprun Buch von Dietmar Sochor. Hannu Revitzer freute sich über die Ehrung – und kommt wieder: Der nächste Urlaub ist für März 2021 bereits gebucht.

Weitere Beiträge aus Zell am See lesen Sie >HIER<.