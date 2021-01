Dieser Text ist jetzt freundlich verfasst und neu veröffentlicht. Der Vorgänger 😉😂wurde, obwohl sehr viel gelesen, von der Redaktion gelöscht und ebenso ein anderer Text, der bereits seit dem Sommer veröffentlicht war. Darum hat sich auch die Angabe ( Zahl der erreichten Leser ) weit mehr als halbiert. Aber das kann ich verschmerzen 🙈😂 und dieses Mal habe ich eine Kopie nach dem Schreiben gemacht ( ich nix dumm 😂) Sollte hier noch ein falsches Wort dabei sein, bekomme ich hoffentlich dieses Mal die Gelegenheit , es zu ändern, und alles ist wieder zu sehen, wenn ich brav bin. Die Androhung einer Mitarbeiterin der Redaktion , mein ganzes Profil löschen zu wollen, war hoffentlich etwas übereifrig und nicht wirklich fair. Denn auf Grund eines Artikels, der nicht den Richtlinien entsprach , sehe ich keinen Grund , MEIN GANZES PROFIL MIT ALLEN ANDEREN ARTIKELN ZU LÖSCHEN. Dahinter steckt erstens Arbeit , zweitens sind alle Beiträge längst online und drittens bekomme ich sehr gutes Feedback von diversesten Menschen, die mich auch privat per Mail anschreiben. Und natürlich schätze ich einen Schreibstil auf Niveau! Aber bin kein Faserschmeichler😉

Nun mein Beitrag :

Wenn man Monate Corona Revue passieren lässt und beobachtet, wie sich viel zu Viele auf den Internetplattformen zerfleischen, über andere herfallen, respektlosest schreiben und sogar Morddrohungen verfassen, fragt man sich schon, wie das möglich ist und auch geduldet wird! Eigentlich ist man als vernünftiger Mensch mit Werten und Erziehung regelrecht sprachlos über diverseste Entwicklungen, Beobachtungen und Vorgänge . Wenn das ganze Volk aus solchen (Individuen), sorry, ich meine Mitmenschen bestehen würde ( leider Tendenz steigend) , bräuchten wir uns keine Sorgen machen, dass Corona uns dezimiert. Dann schaffen die Österreicher das sehr gut ganz alleine 🙈!

Schäme mich zutiefst für alle (meine ) agressiven, d...n, verurteilenden Mitbürger, die sich im Internet , denn da trauen sie sich OHNE Benehmen , Grenzen, Respekt und ohne Achtung zu wüten. Von Menschen verachtlichen Aussagen gegen Andere , über Falschmeldungen bis hin zu Aufrufen der Verweigerung von Regeln, ist alles dabei. Selbsternannte Virologen, Ärzte, Spezialisten und einfach nur Besserwisser geben alles zum Besten, was möglich ist. Und natürlich wird auch jetzt im neuen Jahr , als ein Beispiel, wieder der Bundeskanzler ( und ich gehöre keiner Partei an! ) für einen Virus , für den wir und auch ER NICHTS KANN, verantwortlich gemacht!!! Anmaßen, zu urteilen, was die Regierung machen hätte müssen, nicht machen hätte dürfen, früher oder zu spät etc.... passend war / wird es NIE !

Abgesehen von Mitbürger- und Parteienurteile über das Versagen der Regierung, wird unglaublich, aber leider wahr, der Bundeskanzler u.a. oder VOR ALLEM, als Verantwortlicher für die Toten gemacht. Und nicht nur er.

JEDER , der glaubt, er hätte das Recht Schuld an Toten zuzuweisen, ( hier habe ich auch abgeändert ), hat wohl das Wort Meinungsfreiheit total falsch verstanden , und auch andere Grenzen bei weitem überschritten. Dieses wiederwertigste und erschreckende " Benehmen " in den "Sozialen ( das Wort SOZIAL klingt nicht stimmig in diesem Zusammenhang ) Netzwerken, ist unglaublich , aber allgegenwärtig! Was glaubt der Einzelne eigentlich, wie schwer es ist, Allen gerecht zu werden und sich dabei auch noch an die ganzen Vorgaben zu halten. Unter dem Druck der Wirtschaft, der Gesundheit , der Bevölkerung, der Finanzen, der Verfassung, etc...Es kann sich ja jeder hinstellen und anstatt zu flegeln mit konstruktiven Vorschlägen kommen..aber wer da draußen ist tatsächlich Hellseher und weiss die Antworten auf Alles? Anscheinend werden viel zu viele nicht durch Massnahmen eingeschränkt, sondern sind sowieso ganz OBEN SCHON LÄNGST TOTAL E...........T ( habe mir dieses Wort gespart ). Und das große Problem ist nicht die Jugend, wie immer wieder behauptet wird. Im Internet sieht man eine ganz andere Altersgruppe, für die ich mich extrem schäme und die von d..m bis gefährlich ist ! Und Meinung ist im eigentlichen Sinn in sich begrenzt und bedeutet nicht, dass man Alles schreiben darf ! Und Meinungsfreiheit , als eine elementare Errungenschaft , darf nicht auf diese Weise gelebt werden!