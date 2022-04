Am 9.April 2022 spielten die Zeller Volleyballerinnen ihre beiden letzten Saisonspiele gegen Oberndorf und Abtenau in Zell am See.

ZELL AM SEE. Gleich im ersten Spiel ging es gegen die Titelfavoritinnen aus Oberndorf ordentlich zur Sachen. Den ersten Satz gewannen die Zellerinnen klar mit 25:16 Punkten. Dies lag aber mit unter daran, dass die Oberndorferinnen mit einer Notmannschaft antreten mussten und Anfangs noch etliche Abstimmungsprobleme vorherrschten. Die Pinzgauerinnen waren sich ihrer Sache zu sicher und so war Satz 2 von vielen unnötigen Servicefehlern bei den Bergstädterinnen bis Mitte des Satzes geprägt. Beim Stand von 16:16 erhöhten die Oberndorferinnen durch eine Starke Servicereihe auf 23:16. Diesen Rückstand konnten die Zellerinnen zwar noch sukzessive aufholen, der Satz musste aber trotzdem mit 22:25 Punkten an Oberndorf abgegeben werden. Satz 3 war dann der Satz der Servicereihen. Zuerst legten die Zellerinnen mit zwei starken Servicereihen von Victoria Svensson und Matilda Pötzelberger mit 13:2 Punkten vor. Dann verkürzten die Flachgauerinnen auf 14:16 Punkte. Daraufhin erhöhten die Bergstädterinnen durch eine starke Servicereihe von Eva Rathgöb auf 21:14 Punkten. Nun folgte eine unglaubliche Servicereihe der Flachgauerinnen mit insgesamt 10 Punkten und somit einer 24:21 Punkteführung. Die Zellerinnen konnten daraufhin auf 24:24 ausgleichen und holten sich schlussendlich denkbar knapp mit 27:25 Punkten den wichtigen Satz. Die Oberndorferinnen hatten nun Blut gerochen und schlossen in Satz 4 direkt an ihre starken Servicereihen an. Die Zellerinnen fanden daraufhin kein Rezept und die starken Servicereihen blieben ebenfalls aus. Somit ging der Satz klar mit 16:25 Punkten verloren. Im Entscheidungssatz konnten sich die Zeller mit 9:4 Punkten absetzen. Die Flachgauerinnen gaben jedoch nicht auf und holten Punkt für Punkt bis zum 13:13 auf. Danach konnten die Pinzgauerinnen den Sack zumachen und denkbar knapp mit 15:13 Punkten siegen. Somit siegten die Zellerinnen gegen Oberndorf nach mehr als 2 Stunden mit 3:2 Sätzen.

Klarer Sieg gegen Abtenau

Im zweiten Spiel gegen Abtenau waren die Zellerinnen klare Favoritinnen. Die Pinzgauerinnen mussten aber nochmals kräftig umstellen. Diese Umstellungen und Unsicherheiten waren in Satz 1 noch klar zu sehen. Der erste Satz war bis zum Schluss ein ständiges hin und her. Schlussendlich konnten die Bergstädterinnen beim Stand von 22:24 zwei Satzbälle abwehren und auf Satzball erhöhen. Die Abtenauerinnen konnten aber kontern und erneut mit 26:25 Punkten in Führung gehen. Die Zellerinnen konnten dann den Sack aber zumachen und gewannen mit 28:26 Punkten. In Satz 2 und 3 konnten die Unsicherheiten größtenteils abgelegt werden und mit starken Servicereihen und Spielzügen klare Satzsiege (25:15 Punkte, 25:10 Punkte) erzielt werden. Somit siegten die Zellerinnen klar mit 3:0 Sätzen.

Die Zellerinnen belegen mit insgesamt 5 Siegen und 3 Niederlagen den hervorragenden dritten Platz in der 2.LL Damen.



Trainer Peter Fankhauser "Gratulation an die Mädls zur ausgezeichneten Leistung heute und während der Saison. Trotz schwieriger Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir schlussendlich eine spannende Saison spielen. Es freut mich besonders, dass etliche Nachwuchsspielerinnen sich sehr gut ins Team eingefügt haben und wesentlich zum gesamten Saisonergebnis beigetragen haben. Darauf können wir nächste Jahr weiter aufbauen! Jetzt freuen wir uns schon alle auf eine interessante und ereignisreiche neue Beachvolleyballsaison."