17 Renntage und mehr als 2.200 TeilnehmerInnen – der XIAOMI KidsCup 2022, der in Kooperation mit dem Österreichischen Skiverband (ÖSV) stattfindet, beendet die sehr erfolgreiche Saison. Zeit für eine Bilanz dieser wichtigen, heimischen Ski-Nachwuchs Veranstaltung.

SAALBACH. Jedes Jahr aufs Neue bestreiten Österreichs Nachwuchs-Skifahrer im Rahmen des XIAOMI KidsCup Rennläufe in nahezu allen Bundesländern. Eröffnet wurde der Bewerb im Jänner in Alpach (Tirol). Die Wochen danach rasten die kommenden Ski-Talente über viele weitere Pisten und konnten sich so für das große Finale in Saalbach (Salzburg) am 3. April qualifizieren. Im Rahmen von 2 Renndurchgängen wurden die besten Mädchen und Burschen, sowie das beste Rennteam gekürt - so hatten auch die jüngeren Teilnehmer die Chance auf das Podium. Das Besondere beim diesjährigen Xiaomi KidsCup Finale war, dass jedes Team von einem heimischen Skistar gecoacht wurde. Dieses Mal waren Nina Ortlieb, Sabrina Maier, Marco Schwarz, Michael Matt und Raphael Haaser mit dabei und haben sich intensiv mit Tipps und Tricks im Vorfeld und kurz vor dem Start um alle Rennteilnehmer gekümmert. Die österreichischen Nachwuchstalente waren begeistert vom Star-Coaching.

Xiaomi war 2022 erstmalig der Haupt- und Titelsponsor des KidsCups und ist begeistert über den Erfolg der Kooperation, wie Country Manager Kurt Manninger ausführt: „Österreich ist eine Ski-Nation! Deshalb war es uns als junges, innovatives Unternehmen ein besonderes Anliegen, die heimischen Jungtalente des Skisports aktiv zu unterstützen. Das Publikum in Saalbach staunte über die Leistungen der Ski-Stars von morgen, die schon jetzt kämpfen wie die großen Vorbilder. Wir unterstützen mit Stolz und viel Freude den heimischen Nachwuchs-Skisport und bedanken uns beim ÖSV-Team, dass wir Teil dieser tollen Veranstaltung sein durften. Demnächst starten die nächsten Gespräche mit dem ÖSV für die kommende Saison des Xiaomi KidsCup 2022/23, in der wir auch noch mehr beitragen möchten.“

Jürgen Kriechbaum, ÖSV-Verantwortlicher für den Bereich Entwicklung Leistungssport und Mitorganisator vom XIAOMI KidsCup sprach ein großes Lob an die FinalteilnehmerInnen des XIAOMI KidsCup Finales in Saalbach Hinterglemm aus. „Man muss sagen es war ein sehr anspruchsvoller Hang, die Kinder haben wirklich tolle und starke Leistungen gezeigt. Ein absolut erfreuliches Niveau, welches von den Nachwuchstalenten auf dem Weltcuphang in Hinterglemm an den Tag gelegt wurde“, so Kriechbaum über die Nachwuchshoffnungen aus dem alpinen Bereich.

Mario Reiter, Leitung Marketing Österreichischer Skiverband, spricht ebenso zufrieden und begeistert: „Partnerschaften wie im XIAOMI Kids Cup sind für den Österreichischen Skiverband Voraussetzung, um unsere Sportprogramme im gewünschten und notwendigen Ausmaß durchführen zu können. Der Besuch des XIAOMI Österreich Teams, schon während der Saison aber insbesondere zur Finalveranstaltung, bestätigt uns das Interesse und die Zusage zur Weiterverführung freut uns und die besten Skikinder Österreichs.