Die Bezirksliga der diesjährigen Wettkampfsaison war stark von den Vorgaben bzw. Einschränkungen der Covid-Bestimmungen geprägt. Nach zwei Direktwettkämpfen wurden die nächsten Runden als jeweilige Heimwettkampf absolviert. Die beiden letzten Runden konnten letzte Woche durchgeführt werden.

MAISHOFEN. Der Bewerb wurde in den Klassen „stehend-frei“ und „stehend-aufgelegt“ durchgeführt und nach einem Punktesystem gewertet. Der Bestplatzierte jeder Klasse erhielt bei zB: 10Teilnehmern 10 Punkte, der Nächstplatzierte 9 Punkte bis zum Letztplatzierten, der noch 1 Punkt erhielt. Von den 10 Runden wurden die besten sieben Ergebnisse gewertet.

In der Klasse „stehend-frei“ hielt der Mittersiller Nationalkaderschütze Gernot Rumpler die Saalfeldner Juniorinnen-Staatsmeisterin in Schach. Auf Rang drei folgt der Zeller Routinier Christian Probst.

Maishofen mit Gesamtsieg

In der Aufgelegt-Klasse feierte die Maishofnerin Rosemarie Schachner mit 9 Tagessiegen einen klaren Erfolg. Um Rang 2 matchten sich Marion Herzog und Georg Schachner, wobei die Saalfeldnerin mit 54 zu 52 Einzelpunkten knapp die Nase vorne hatte.

In der Mannschaftswertung konnten die Maishofner Schütz/Innen ihren Gesamtsieg der Saison 2019/20 verteidigen und den Bezirkssieger-Wanderpokal für ein weiteres Jahr in Maishofen abstellen. Als „Roukie oft the Year“ konnte sich der Saalfeldner Christian Embacher die Wertung des besten Neueinsteigers knapp vor seinem Mannschaftskollegen Daniel Herzog sichern und über Kinogutscheine freuen.

Gleichzeitig mit der heurigen Siegerehrung wurde auch die Siegerehrung der Saison 2019/20 nachgetragen. Diese Saison wurde ja kurz vor dem Abschluss durch den Corona-Lockdown nach 9 Runden abgebrochen. Als Sieger gingen damals in der stehend-frei-Klasse Andreas Rammler aus Mittersill und Rosemarie Schachner in der aufgelegt-Klasse hervor.

Quelle: Georg Schachner