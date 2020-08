Am Samstag, den 15.August 2020, fanden erstmals im Pinzgau U21 Beachvolleyballlandesmeisterschaften statt. Dabei spielten die Burschen (ohne Pinzgauer Beteiligung) in Saalfelden und die Mädls beim Haus Gabi (Thumersbach).

ZELL AM SEE. Bei den Mädls waren gleich 5 der 11 Teams aus dem Pinzgau und mit Oppeck/Hofmann die Mitfavoritinnen auf den Landesmeistertitel. Gleich im ersten Spiel trafen Kaiser/Lederer auf die Vereinskolleginnen Fritz/Kaswurm. Fritz/Kaswurm gewannen dieses Spiel mit 2:0 Sätzen (21:13, 21:11 Punkten) und trafen gleich im Anschluss auf die Vereinskolleginnen Oppeck/Hofmann. Das Spiel ging klar an Oppeck/Hofmann mit 2:0 Sätzen (21:3, 21:8 Punkten). Im Parallelspiel verloren Schild/Seidl knapp Satz 1 mit 18:21 und Satz 2 mit 14:21 gegen die Titelmitfavoritinnen Hix/Humenberger (Flachgau). Svensson/Hagleitner verloren das erste Spiel gegen Kranewitter/Thalmeier 0:2 (11:21, 16:21 Punkte).

Starke Nerven

Im Verlierer-Ast spielten nun Svensson/Hagleitner gegen Seidl/Schild um den Verbleib im Turnier. Dabei setzten sich Svensson/Hagleitner 2:0 (21:14 , 21:13 Punkte) gegen Schild/Seidl durch. Fritz/Kaswurm spielten gegen Ihninger/Bernberger (Flachgau). Trotz klarem Satzverlust 12:21, zeigten die Pinzgauerinnen bärenstarke Nerven und drehten das Spiel noch mit 21:18 Punkten und 15:9 Punkten in Satz 2 und Satz 3. Kaiser/Lederer hatten letztlich gegen die Schwarzacherinnen Schmid/Thal keine Chance und verloren in 0:2 Sätzen (3:21, 6:21 Punkte). Im Verlierer-Ast trafen nun die beiden Pinzgauer Teams Svensson/Hagleitner und Fritz/Kaswurm aufeinander. Beide Teams schenkten sich nichts und so setzten sich schlussendlich Svensson/Hagleitner mit 2:1 Sätzen (21:13, 20:22, 15:11 Punkte) gegen die Vereinskolleginnen Fritz/Kaswurm durch.

Bis ins Finale

Oppeck/Hofmann spielten nun gegen die Flachgauerinnen Humenberger/Hix um den Semifinaleinzug. Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven. Nach denkbar knappem Satzverlust (20:22 Punkte) siegten die Pinzgauerinnen in Satz 2 mit 21:17 Punkten. Im dritten Entscheidungssatz bewiesen die Bergstädterinnen Nervenstärke und setzten sich mit 15:13 Punkten durch.Für Svensson/Hagleitner war gegen die Schwarzacherinnen Aguilo/Krobath letztlich nichts mehr zu holen (7:21, 14:21 Punkte) und somit belegten die beiden Pinzgauerinnen den 5. Platz.

Im Semifinale trafen Oppeck/Hofmann auf die Pongauerinnen Aguilo/Krobath. Auch in diesem Spiel bewiesen die Pinzgauerinnen wieder bärenstarke Nerven und zogen mit einem 2:1 Satzsieg (17:21, 21:17, 15:12 Punkte) ins Finale ein. Dort wartete mit Schmid/Thal ein weiteres Pongauer Team. Nach knappen Satzsieg (22:20 Punkte) verloren die Bergstädterinnen Satz 2 knapp mit 18:21 Punkten. Und wieder musste ein dritter Entscheidungssatz gespielt werden. Nach klarem Rückstand zu Satzbeginn holten die Pinzgauerinnen Punkt für Punkt auf, letztlich gewannen die Pongauerinnen Schmid/Thal verdient den Entscheidungssatz mit 15:11 Punkten.

Bei den Herren U21 LMS in Saalfelden wurden die Pongauer Goller/Goller vor den Flachgauern Grabner/Gerl und Lungauern Grappmayer/Rauter verdient Landesmeister. Den Turniersieg der offenen U21 LMS holten sich die Italiener Tossato/Pizziolo vor Jaszczynski/Krassnig (Wien/Kärnten) und Goller/Goller (Pongau).

Stimmen zu den U21 LMS

Vizelandesmeisterinnen Oppeck/Hofmann: "Wir freuen uns sehr über den Vizelandesmeistertitel. Es waren wirklich tolle und spannende Spiele. Im Finale war es lange ausgeglichen, am Ende haben wir leider viele Eigenfehler gemacht und daher die Chance auf den Titel verschenkt. Wir sind aber stolz auf uns, dass wir die Saison mit dieser super Platzierung beenden können."

Organisator Peter Fankhauser: "Gratulation an Elena und Anika zum Vizelandesmeistertitel und allen anderen Pinzgauer Teams zu den guten Platzierungen. Besonders erfreulich war, dass bei den Mädls gleich 5 Teams aus dem Pinzgau teilgenommen haben. Ich möchte mich auch auf diesem Weg nochmals beim Saalfeldener Volleyballverein bedanken, dass wir kurzfristig die U21 LMS Männlich auf ihren Beachvolleyballplätzen austragen durften!"