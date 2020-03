BAD HOFGASTEIN. Der PWV-Taxenbach freut sich über den ersten Titel im neuen Vereinsjahr. Sie gewannen in der Besetzung Hans Altenberger, Albert Fankhauser, Hans Fankhauser und Gerhard Hutter die Salzburger Hallenmeisterschaft in der Reithalle Oberhaitzing in Bad-Hofgastein. Erster Vizemeister wurden die Mannen aus Maishofen um Moar Günther Rager. Rang drei ging an die Hausherren aus Hofgastein.Der Salzburger Landesverband gratuliert den Erstplatzierten und wünscht allen alles Gute für die neue Saison.