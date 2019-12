Johannes Thingnes Bö hat nach der Verfolgung auch den ersten Massenstart der Saison in Le Grand Bornand (FRA) gewonnen.



LE GRAND BORNAND. Für die ÖSV-Herren verlief das letzte Rennen vor der Weihnachtspause zufriedenstellend. Simon Eder landete mit einer Strafrunde auf Rang acht (+2:00.6 min.) und sorgte damit für das beste rot-weiss-rote Saisonergebnis. Mit Felix Leitner, der zwei Scheiben verfehlte und Zwölfter wurde, schaffte es ein weiterer Österreicher in die Top-15. Julian Eberhard beendete den Massenstart nach sieben Strafrunden auf Rang 22.

Simon Eder: „Schön, dass es sich ausgezahlt hat nach Frankreich zu reisen. Das habe ich ja erst Anfang der Woche entschieden. Mit einem Top-Ten-Ergebnis geht man natürlich etwas leichter in die Weihnachtsferien."