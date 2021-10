Am Samstag empfingen die Wikings aus Zell die Spielgemeinschaft Linz/Rum – eine Neuauflage des letztjährigen Finales.

MITTERSILL. Beide Mannschaften hatten einen großen Umbruch, viele Spielerinnen hörten auf oder waren verletzt, für vier Spielerinnen war es der erste Bundesligaeinsatz überhaupt. Aber auch sonst bestanden beide Teams aus recht jungen Spielerinnen und so starteten beide Mannschaften relativ vorsichtig ins Spiel. Langsam nahm das Spiel Fahrt auf und auf beiden Seiten kam es zu mehreren Torchancen, wobei es niemand schaffte, das Tor zu treffen. Kurz vor Ende der ersten Periode sorgte Linz/Rum für Chaos vor dem Zeller Tor und dadurch schaffte Marketa Ruzickova (Assist: Miriam Kistenich) den ersten Treffer.

Obermair mit dem Ausgleich

So gingen beide Teams in die Pause, während welcher es jedoch zu keinen großen Taktikveränderungen kam. Linz/Rum spielte weiterhin hohes Pressing, wohingegen Zell auf Ballbesitz setzte. Im zweitem Drittel konnte Katharina Obermair den Ball volley im gegnerischen Tor versenken und es stand 1:1. Jedoch kam es in der letzten Minute noch einmal zu einem Gegenschlag von Linz/Rum, bei welchem Laura Walluschnig den Ball im Tor der Bergstädterinnen versenkte (Assist: Petra Metzova). Aufgrund dieses Treffers und wegen ihrer guten Verteidigungsleistung wurde Laura (Jahrgang 2006) schlussendlich zur MVP der Spielgemeinschaft ernannt.

Weinrich erzielt Siegestor

Auch in das letzte Drittel starteten beide Teams mit viel Power, wobei Linz/Rum nach einigen Minuten ein Timeout forderte und beide Teams stellten auf zwei Linien um. In Minute 50 konnte Vera Gebert durch einen Penalty mit großer Nervenstärke den Ausgleich erzielen. Kurz darauf konnte Michi Weinrich die erstmalige Führung für die Wikings erzielen. Mit einem halbhohen Schuss in die lange Ecke konnte sie die erstmalige Führung der Wikings und somit auch den Siegestreffer erzielen. Sie wurde am Ende dann auch noch zur MVP der Wikings gewählt.

Fazit: Es war sicher nicht das Beste Spiel beider Mannschaften. Bei den Wikings fehlten einige wichtige Spielerinnen, daher muss man mit den 3 Punkten mehr als zufrieden sein.

Das nächste Spiel für die Damen steht am 30.10 auswärts gegen die FBC Dragons am Programm. Auch hier wartet wieder ein sehr junges Team, die nicht zu unterschätzen sind.