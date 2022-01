Am 15 und 16.Jänner 2022 bestritten sämtliche Mannschaften von Volleyboi Zell am See Meisterschaftsspiele. Den Anfang machten die Zeller Volleyballerinnen in der 2.LL mit ihren Heimspielen gegen Tamsweg und Fuschl. Am Sonntag folgten die U20 Herren ebenfalls mit Heimspielen gegen PSV Salzburg 1 und 2 und das Mixedteam in der 1.LL mit den Auswärtsspielen in Grödig.

ZELL AM SEE. Die Zeller Volleyballerinnen starteten solide in den ersten Satz gegen Tamsweg, mussten sich aber schlussendlich mit 20:25 Punkten geschlagen geben. In Satz 2 setzten sich die Zellerinnen mit 25:20 Punkten durch. Satz 3 und Satz 4 wurden dann leider wieder knapp mit 21:25 Punkten verloren. Somit siegte Tamsweg mit 3:1 Sätzen. In Spiel 2 gegen Fuschl fanden die Zellerinnen gleich sehr gut ins Spiel, setzten sich in Satz 1 und 2 kontinuierlich ab und gewannen diese beiden Sätze souverän mit 21:15 Punkte und 21:16 Punkte. Satz 3 blieb bis zum Ende sehr spannend aber auch hier setzten sich die Pinzgauerinnen mit 25:23 Punkten durch. Somit sicherten sich die Zellerinnen wichtige 3 Punkte in der Tabelle.

U20 Herren feierten gelungenes Debüt

Erstmals in der Pinzgauer Volleyballgeschichte spielte ein U20 Herrenteam in der U20 Landesmeisterschaft mit. Da Schwarzach kurzfristig absagen musste, spielten die Pinzgauer gegen zwei Salzburger Teams. Im ersten Spiel gegen PSV Salzburg 2 war die Nervosität am Beginn noch sehr hoch. Die Zeller fanden aber immer besser ins Spiel und siegten schlussendlich klar mit 3:0 Sätzen. Im zweiten Spiel gegen PSV Salzburg 1 warteten dann zahlreiche Bundesligaspieler auf die Pinzgauer. Die Bergstädter zeigten am Beginn viel zu viel Respekt und fanden erst langsam ins Spiel. Nach zwei klaren Satzniederlagen, konnten die Zeller im dritten Satz nochmals ordentlich zulegen aber auch das reichte nicht und damit verloren sie verdient in 0:3 Sätzen. Die Pinzgauer konnten mit dieser Punkteausbeute sehr zufrieden sein.

Mixedteam feierte ein gutes Debüt in der 1.LL

Auch unser Mixedteam trat erstmals in der 1.Landesliga an und schrieb damit Vereinsgeschichte. Die Pinzgauer spielten gleich vier Spiele in Grödig. In Spiel 1 gegen Bad Ischl setzten sich die Pinzgauer mit 2:0 Sätzen durch. In Spiel 2 gegen Schnüffler 1 aus Hallwang verloren die Zeller knapp in 1:2 Sätzen. Spiel 3 gegen die Grödiger Hausherren Diavolo's wurde dann klar in 0:2 Sätzen verloren. Im letzten Spiel gegen die Flachgauer Still Steam war ebenfalls nichts zu holen und die Pinzgauer verloren auch dieses Spiel klar in 0:2 Sätzen. Somit sicherte sich das Zeller Mixedteam zwei wichtige Punkte für die Tabelle.



Stimmen zu den Meisterschaftsspielen



Obmann Peter Fankhauser: "Wir sind stolz, dass wir erstmals ein Team in der U20 Herren stellen konnten und dass sich das Mixedteam erstmals in der 1.LL beweisen konnte. Beide Teams zeigten gute Leistungen und sorgten damit für gelungene Debüts. Die U20 Herren haben nun Lunte gerochen und sind top motiviert für weitere Meisterschaftsspiele im Frühjahr. Bei den Damen in der 2.LL mussten wir kurzfristig aufgrund krankheitsbedingter und arbeitsbedingter Verhinderungen das Team komplett umstellen. Die Mädls konnten sich aber überraschend schnell auf die neuen Positionen zurechtfinden und die beiden Debütantinnen Eva Rathgöb und Laura Schnaitl zeigten gleich ausgezeichnete Debüts.

Christiph Kleber (Kapitän Mixed): "Aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle waren wir sehr froh noch genügend Spieler und Spielerinnen zu finden. Trotz dreier Niederlagen sind wir sehr zufrieden mit dem Start, da wir gegen sehr starke, eingespielte Teams gespielt haben und trotzdem gut mithalten konnten. Es hat uns allen Spaß gemacht und es war richtig cool endlich wieder mal Wettkampfspiele bestreiten zu können."

Viktoria Pflugbeil (Kapitänin Damen): "Ich bin sehr sehr stolz auf die erbrachte Leistung des gesamten Teams. Trotz zahlreicher Veränderungen waren wir überraschend schnell ein eingespieltes Team. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns schon sehr auf die nächsten Meisterschaftsspiele im Februar."