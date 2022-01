Vom 15. bis 26. Februar trifft sich die Stocksport Welt Elite auf der Ritten Arena in Klobenstein/ Italien zu den Weltmeisterschaften der Dame Herren und Junioren und den Europameisterschaften der Jugend.

MITTERSILL (vor). Insgesamt werden an diesen Titelkämpfen 25 Nationen in den Bewerben Mannschaft, Ziel und Weitenbewerb an den Start gehen. Die Bewerbe werden nach den aktuell gültigen Covid Regeln auf der Anlage der Ritten Arena auf Kunsteis ausgetragen. Nach insgesamt sechs Qualifikations Bewerben konnten sich die zwei Mittersiller für die Titelkämpfe der Eisstock Weitschützen für das Österreichische National Team qualifizieren.

Wildhölzl und Sommerer sind dabei

Der 37 jährige Verkaufs Berater Manuel Wildhölzl vom EV Mittersill zeigte vor allem bei den letzten zwei Quali Bewerben stark ansteigende Form und konnte sich mit dem 2. Rang bei den Staatsmeisterschaften sein Ticket für das Österreichische Team sichern. Manuel Wildhölzl wird vom 21. bis 26. Februar im Einzel und Team Bewerb an den Start gehen. Bereits eine Woche zuvor wird der 19 jährige Schlosser Sebastian Sommerer ebenfalls vom EV Mittersill in Italien an den Start gehen. Sommerer zeigte vor allem bei den ersten Qualli Bewerben starke Leistungen zeigen und sich somit trotz einer Verletzungspause beim letzten Bewerb für die WM der Junioren und EM Jugend U19 qualifizieren. Sommerer wird daher in 4 Bewerben für Österreich an den Start gehen. Jeweils Einzel und Team.