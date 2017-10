Filmfestival: "Film Fest Zell"

04.10.2017, 15:58 Uhr

Shortlist der gezeigten Filme (Auswahl)Untitled (Michael Glawogger, 2017)Captain Fantastic (Matt Ross, 2016)A mon age je me cache encore pour fumer (Rayhana Obermeyer, 2016)Paterson (Jim Jarmusch, 2016)Dark Alm (Mike Freudenthaler, 2016, Kurzfilm)Turn it loose (Alastair Siddons, 2009)Mr. Long (SABU, 2017)Alles steht Kopf (Pete Docter, Ronnie Del Carmen, 2016)LocationDie Lichtspiele Zell am See wurden Anfang der 1930er Jahre gegründet und zählen zu den traditionsreichsten Kinos im Salzburger Land. Filme wie “Liebe, Schnee und Sonnenschein” und „Allotria in Zell am See“ feierten hier ihre Welturaufführung. Das Kino verfügt über 300 Sitzplätze und versprüht einen wunderbaren RetroCharme, der die große Zeit der Lichtspielhäuser wieder aufleben lässt. Technisch ist das Haus mit 24 Lautsprechern, 2 Projektoren und einer 18 x 8 m großen Leinwand bestens ausgestattet. Beim Festival wird auch das legendäre Kinocafé, original eingerichtet im Stil der 1950er Jahre, wieder kulinarisch bespielt.Lichtspiele Kino Zell am SeeFranz-Josef-Straße 75700 Zell am SeeVeranstalterKultur Raum Zell wurde 2009 von Gunda Schwaninger, Johannes Schwaninger und Andreas Schöpp als gemeinnütziger Verein gegründet. Damit wurde für die Kulturveranstaltungen, die bereits seit 2004 regelmäßig stattfanden, eine unabhängige und selbständige Basis geschaffen. Die Initiative organisierte weit über 100 Veranstaltungen in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Musik, Film, Kleinkunst, etc. und ist wichtiger Bestandteil des heimischen Kulturangebots.KontaktFilm Fest ZellJohannes Schwaninger5700 Zell am See, AustriaTel +43 664 8408923Mail: team@filmfestzell.atWeb: www.filmfestzell.atWeitere Informationen zu Programm, Tickets und mehr finden Sie online unter: filmfestzell.at.