Hundstein - ein aussichtsreicher Berg - nicht nur für MTB

02.10.2017, 17:27 Uhr

Der Hundstein kann von Maria Alm aus in Angriff genommen werden, wobei die Abfahrt dann nach Thumersbach und zurück nach Saalfelden führt .Der Hundstein, auch Hoher Hundstein, ist ein 2117 m hoher Berg bei Zell am See im Pinzgau (Bundesland Salzburg). Er ist die höchste Erhebung innerhalb der Salzburger Schieferalpen und gehört zur Untergruppe der Dientener Berge.Direkt am Gipfel befindet sich das Statzerhaus. Eine freundliche Bewirtung ist hier selbstverständlich.