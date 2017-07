SOMMERNACHTSFEST ZELL AM SEE-KAPRUN

20.07.2017, 15:23 Uhr

Schon wieder Mittwoch? Wie schnell diese Woche wieder vergangen ist. Im Sommer rechnen wir Einheimischen nicht von Wochenende bis Wochenende, sondern von Mittwoch bis Mittwoch. Wenn der Hochsommer Einzug hält in der Region Zell am See-Kaprun, dann schlägt die Stunde der legendären Zeller SommerNachtsfeste. In den Monaten Juli und August, immer Mittwoch Abend, ist echte Partystimmung in der Stadt am Zeller See. Coole Drinks heben die Laune, nette Menschen erfreuen die Gemüter und traditionelle Schmankerl schmeicheln den Gaumen.

SAVE THE DATES ...JULI & AUGUST IMMER MITTWOCH AB 19:00 UHRLAUE SOMMERNÄCHTE MIT FESTLICHER STIMMUNGWenn sich die Nacht über sommerliche Mittwoch Abende legt, verwandelt sich die Fußgängerzone von Zell am See in eine stimmungsvolle Partymeile. Von Einheimischen genauso geliebt wie von Urlaubern aus aller Welt trifft volkstümliche und traditionelle heimische Musik auf internationale Klänge von Pop, Jazz und Blues, bis hin zu exotischen Rhythmen. Südländisches Flair mit außergenwöhnlichen Künstlern vereint sich mit Salzburger Tradition und Brauchtum. Dazwischen finden Gäste allerhand Schmackhaftes für Gaumen und Kehle. Kosten Sie von traditionellen Pinzgauer Speisen und verwöhnen Sie sich mit echtem Salzburger Bier und edlen Tropfen heimischer und internationaler Weine. Das Wetter spielt mal nicht so mit? Das ist keine große Sache, das Zell SommerNachtsfest findet bei jedem Wetter statt!