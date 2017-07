"Echte Helden" in Saalbach

17.07.2017, 15:10 Uhr

Es herrschte eine gemütliche Atmosphäre in dem gut gefüllten Zelt und Schallendes Gelächter umrahmte diesen lauen Juli Abend, den alle Besucher mit einem Lächeln ausklingen ließen.

Zum Kabarett: Die Welt braucht Helden! Diesem zutiefst eingebrannten menschlichen Bedürfnis nach dem Heroischen gehen die drei Kultkabarettisten Fritz Messner, Manfred Baumann und Peter Blaikner in ihrem neuen Programm „Echte Helden wie wir“ nach und geben als selbsternannte Beratungscoaches bahnbrechende Anleitungen in einem Helden-do it yourself-Kurs.Nach den Erfolgsprogrammen „Bauer sucht Herbst“, „Waidmann sucht Heil“, „Meier sucht Verein“ und „Freunderl sucht Wirtschaft“ stellen sich die drei Satiriker mit gewohnt übermütigem Schmäh einer neuen Herausforderung. Und dass auch in ihrem fünften Programm die Musik nicht zu kurz kommt, versteht sich von selbst.Text: Bergbahnen Saalbach