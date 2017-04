26.04.2017, 08:41 Uhr

Presseaussendung der Polizei

LEOGANG. Unbekannte Täter stiegen gestern in Leogang über ein offenes Fenster in den Gastraum eines Kartstüberls ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Registrierkasse. Da aber saisonbedingt die Kartbahn noch nicht in Betrieb ist, mussten die Einbrecher ohne Beute die Örtlichkeit verlassen. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch unbekannt.