Lange Nacht der Forschung 2018 - Standort Innergebirg / HTL Saalfelden

23.04.2018, 23:49 Uhr

Die Zahlen sprechen für sich: 1250 Wissenshungrige besuchten am Freitag, dem 13. April 2018, die „Lange Nacht der Forschung“ an der HTL Saalfelden, heuer bereits in ihrer zweiten Auflage.

14 Stationen gaben von 17.00 bis 23.00 Uhr Einblicke in die faszinierende Welt der Wissenschaft.Hausherr Direktor Franz Höller und Bürgermeister Erich Rohrmoser eröffneten feierlich und hoben besonders die Bedeutung von Innovation und Entwicklung hervor sowie die einzigartigen Möglichkeiten, die die Lange Nacht der Forschung bietet, nämlich Einblick in diese Bereiche zu bekommen: „Speziell für unsere Jugend, aber auch für unsere Zukunft ist dies von großer Bedeutung.“, so Rohrmoser.

Das Spektrum der Stationen mit dem Schwerpunkt der technischen Wissenschaften reichte von der Mitmachstation für die Kleinsten bis hin zu Expertenstationen. Vier Stationen mit Firmenpartnern aus der Region, welche von den Firmen GFB Green Business Solutions, Rieder Smart Elements, SIG Combibloc, sowie dem Do!Lab bespielt wurden, lieferten die Gelegenheit zum Kennenlernen und Verstehen der eingesetzten Technologien sowie der Bedeutung der Wirtschaftsleistung im Innergebirg.Der Initiator der Veranstaltung in Saalfelden, Axel Kronewitter, dankt Allen, die sich bei der Vorbereitung und Durchführung der Langen Nacht der Forschung an der HTL Saalfelden engagiert haben und so für den Erfolg mitverantwortlich zeichnen.