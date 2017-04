ÖVP-Frauen: Der neue Salzburger Weg

28.04.2017, 17:50 Uhr

Stärkere Einbeziehung der Frauen in politische Entscheidungsprozesse

MAISHOFEN. Angelika Hölzl, die Vorsitzende der ÖVP-Frauen Pinzgau und Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf haben unter dem Schwertpunktthema „Stärkere Einbeziehung der Frauen in politische Entscheidungsprozesse“ die ÖVP-Frauen nach Maishofen eingeladen. Bezirksvertreterinnen der ÖVP-Frauen sowie die Vorstandsfrauen der ÖVP Pinzgau haben sich zu einem konstruktiven Gespräch getroffen.Ein kurzer Rückblick sowie die Ergebnisse von Evaluierungen der einzelnen Arbeitsbereiche standen dabei im Fokus der Gesprächsrunde. Bundesrelevante sowie aktuelle landespolitische Themen wie z.B. die Gesundheitsvorsorge im ländlichen Raum, eine stärkere Einbeziehung der Frauen in politische Entscheidungsprozesse sowie unbefriedigende Situationen in der Kinderbetreuung wurden dabei mit Brigitta Pallauf diskutiert. Die ÖVP Frauen sind sich bewusst, wo in den Orten der Schuh drückt und bringen sich für Lösungsansätze aktiv ein. Ein verstärkter Informationsaustausch und das funktionierende Netzwerk durch die hervorragende Arbeit von Angelika Hölzl tragen wesentlich zur Verbesserung der Transparenz bei. Brigitta Pallauf begrüßt die offene Diskussion und weiß das ehrenamtliche Engagement der Frauen vor allem auch in den Regionen und vor Ort sehr zu schätzen.Text: Angelika HölzlText: Angelika Hölzl