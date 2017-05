Zeller Seezauber "Happiness"

Zell am See

Sobald die Sonne in Zell am See-Kaprun untergeht, ist es noch lange nicht dunkel: Von Dienstag, 16. Mai bis einschließlich Sonntag, 15. Oktober 2017 erwartet Sie jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 22:00 Uhr im Mai, Juni, Juli und August und um 21:00 Uhr im September und Oktober der „Zeller Seezauber“ - eine Wasser-, Licht-, Musik- & Laser Show der besonderen Art. Auch 2017 erwarten Sie wieder völlig neue Shows. Lassen Sie sich überraschen!



Lassen Sie sich beim Musikpavillon im Elisabethpark in Zell am See für ca. 20 Minuten in eine andere Welt verzaubern. Der Eintritt ist frei!