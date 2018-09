Fußball im Pinzgau: Mittersill besiegt im Derby Hollersbach mit 3:1

09.09.2018, 09:20 Uhr

Fotos und Stimmen zum Oberpinzgauer Derby

Der Beginn zwischen Mittersill und Hollersbach gestaltet sich sehr ausgeglichen. Doch in der 24. Minute passiert der Zeba-Truppe in der Abwehr ein fürchterlicher Patzer und Bernhard Altenberger kann zum 1:0 einschieben. Lukas Wieser vergibt noch vor der Pause die große Ausgleichsmöglichkeit. Kurz nach der Pause schläft die Heimabwehr, Manuel Rieder überhebt den Goalie zum 1:1. Kurze Zeit später tankt sich wieder einmal der unermüdliche Manuel Sinnhuber rechts durch, Maßflanke, Maximilian Pleikner trifft zum 2:1. 60. Minute: Goalie Florian Reifmüller wehrt den Ball außerhalb des Strafraumes ab, Torchanceverhinderung, rote Karte. Sinnhuber muss ins Tor. Als Christoph Lemberger im 16er von den Socken geholt wird, gibt es Elfmeter für Mittersill. Urgestein Manuel Sinnhuber versenkt die Kugel zum 3:1. Ein Lattenpendler verhindert noch die große Anschluss-Möglichkeit für Hollersbach.

"Also Torraub kann es nicht gewesen sein, denn da standen noch fünf Leute im Strafraum. Der Spieler war ja ganz rechts außen. Wir wollten unbedingt gewinnen, denn die Mannschaft ist sehr willig und im Verein eine große Aufbruchstimmung herrscht. Das Team hat Potential und der Sieg war nicht unverdient, da wir ja ab der 60. Minute mit einem Mann weniger gespielt haben. Man darf nicht vergessen, wieviele Spieler vor der Saison den Verein verlassen haben, es macht richtig Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Wir wachsen zu einem guten Haufen zusammen, nächstes Jahr kann sich die Liga anhalten.""Es hat für uns blöd begonnen, machen Eigenfehler und sind schon im Rückstand. Das hat den Spielplan über den Haufen geworfen. In der 2. Hälfte wollten wir mutiger auftreten, denn meiner Meinung nach, waren wir besser in der Partie drinnen. Mittersill hat auf Zerstören und Konter gespielt und wir waren im Angriff zu kompliziert. Mittersill hat, glaube ich, selber nicht gewusst, wie sie das Spiel gewonnen hat. Aber trotzdem gratuliere ich dem Gegner zum Derby-Sieg. Wir sind aber heuer trotzdem voll im Plan. Die Jungs sind auf einem sehr guten Weg."