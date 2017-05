Fußball im Pinzgau: Neukirchen ist Meister

15.05.2017, 10:08 Uhr

Der USC Neukirchen feiert seinen größten Erfolg in der Vereinsgeschichte

Nach dem Sieg über Zell am See, war uns klar: Jetzt schaut es ganz gut aus, der größte Erfolg der 53 jährigen Vereinsgeschichte kann Wirklichkeit werden!St. Martin hat es uns sehr schwer gemacht, trotzdem gingen wir als Sieger vom Platz. Das Spiel in Bad Gastein könnte St. Veit klar für sich entscheiden. Dann der Anruf aus Hüttschlag, sie erreichten nur ein 1:1 gegen Zell. Nun war es 3 Runden vor Schluss Gewissheit - Neukirchen ist Meister!!

Die Saison war gut vorbereitet, man kann auch sagen, man hat die richtigen Hebel betätigt. Die Mannschaft rund um Kapitän Hansi Schöppl blieb zusammen und wurde noch zusätzlich verstärkt. Mit Stoyan Uzunov und Stefan Sörensen die richtigen Trainer installiert, intern einige Umstrukturierungen und Aufgabenverteilungen perfekt gelöst und die passende Infrastruktur geschaffen.Wir waren uns sicher unter den ersten 3 mitspielen zu können. Das große Ziel war es in der Saison 17/18 aufzusteigen. Um so schöner genauso aber unglaublich, dass es jetzt schon im 1. Jahr gelungen ist! Seit der 6. Runde haben wir den 1. Tabellenplatz nicht mehr losgelassen. Spricht von Qualität, denn die Liga ist sehr stark und ausgeglichen. Wir stehen bereits mitten in der Planung für die nächste Saison und machen es uns zum Ziel in der 2. Landesliga süd ordentlich Fuß zu fassen und freuen uns sehr auf die neue Herausforderung!DANKE an ALLE die auf irgendeine Weise, an diesem Erfog mitwirkten. Dazu braucht man ein starkes Team, auf dem Platz und rundherum!!Text und Bilder: USC Neukirchen/Mario Steger