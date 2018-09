Fußball: LAZ Pinzgau stark in der Landesauswahl vertreten

22.09.2018, 08:55 Uhr

Erstmals komplettes Betreuerteam einer Salzburger Nachwuchs-Landesauswahl aus dem Pinzgau

PINZGAU (vor). Das LAZ Pinzgau unter der Leitung von Sebastian Schwab ist im ganzen Land stark vertreten. Erstmals stellt der Pinzgau mit den Trainern Willi Nindl, Pepi Matschitsch und Charly Steiner das komplette Betreuerteam in der Nachwuchs-Landesauswahl. Die Auswahl setzen sich aus Spielern von Red Bull Salzburg und den drei LAZ´s aus Bischofshofen, Zell am See und Seekirchen zusammen. Nach einer intensiven Vorbereitungszeit (1 Jahr) ist die Auswahl, mit den Pinzgauer Spielern Deniz Yilmaz, Nick Jrescha, Tim Weber, Anna Kröll und Cordula Kremslehner, sehr erfolgreich in die Bundesländer Nachwuchs Meisterschaft gestartet. So wurde Vorarlberg (4:2) und Niederösterreich (5:0) geschlagen. Damit ist man auch souveräner Tabellenführer.so Stützpunktleiter Sebastian Schwab.Derzeit werden die besten Talente aus dem Pinzgau vom Jahrgang 2010 gesichtet. Dies ist derzeit der jüngste Jahrgang für den Einstieg in die LAZ-Talenteschiene.Bei Sichtungstrainings wird die Pinzgauer Auswahl erstellt. Es sind bei diesem Jahrgang einige vielversprechende Talente dabei.Die talentiertesten Burschen und Mädels des Jahrgangs 2010 (und besonders talentierte Kinder des Jg. 2011) vertreten den Pinzgau bei 5-6 Auswahlturnieren in der Red Bull Akademie in Liefering bzw. im Olympiastützpunkt in Rif. Das erste Turnier findet am 30.09.2018 (Rif) statt – dabei nehmen neben 2 Red Bull Mannschaften auch 2 Teams des FC Liverpool teil.so Schwab.Nähere Informationen unter www.laz-zellamsee.atMehr vom Pinzgauer Fußball lesen sie >> hier