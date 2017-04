Maishofner Schützen küren ihre Vereinsmeister

23.04.2017, 12:18 Uhr

Bereits am Nachmittag startete die Schützenjugend, wobei sich in der stehend-aufgelegt-Klasse Dominik Steiner knapp vor Lorenz Wilhelmstätter durchsetzen konnte. In der stehend-frei-Klasse behielt Carina Schwärz hauchdünn gegen ihren älteren Bruder Christopher die Oberhand. Sehr erfreulich das Engagement der Eltern unserer Schützenjugend in der –sitzend aufgelegt geschossenen – Elternklasse, die Sonja Steiner und Hans-Jürgen Schwärz jeweils mit sehr guten Ergebnissen für sich entscheiden konnten.Am späten Nachmittag begannen die Senior/Innen und FederbockschützInnen -sitzend aufgelegt – ihre Wettkämpfe. Die knappste Entscheidung fiel bei den Seniorinnen aus, wo Anna Maria Bauer, Marianne Spöttl und Therese Möschl jeweils ein Spitzenergebnis von 194 Ringen erreichen konnten und erst durch die Wertung in Zehntelringen in dieser Reihenfolge entschieden wurde. Bei den Senioren hatte Sepp Machreich die Nase vorn. In dieser Klasse erzielte Altmeister Hermann Riedlsperger als ältester Teilnehmer mit 89 Jahren ein tolles Ergebnis u. ließ mit Rang 3 aufhorchen.In den Federbockklassen gewannen Margarethe Gruber und Peter Eder. Spannend verlief auch die stehend-aufgelegt-Klasse, die Anna-Lena Gruber gewann. In der stehend-frei-Klasse (ohne spezielle Schießbekleidung) gewann unser sportliches Aushängeschild Christine Schachner knapp vor Michael Bergmann und krönte sich damit zur Vereinsmeisterin. Vereinsmeister wurde ihr Vater Georg, der die AK I (über 45) mit dem besten stehend-frei- Tagesergebnis gewinnen konnte.Erfreulich auch die große Teilnehmerzahl in den Gästeklassen, wobei bei der Jugend der Zeller Florian Weiß siegte und bei den sitzend-aufgelegt Klassen bei den Damen die Saalfeldnerin Rosemarie Schwaiger und bei den Herren ihr Gatte Hermann mit dem besten sitzend-aufgelegt Tagesergebnis gewann.Erfreulich war auch die Teilnahme an der Winterwertung, die mit 63 Teilnehmern wieder sehr gut besetzt war, wovon 46 die erforderlichen 10 Wertungen von 13 Schießabenden erreichen konnten. Mit 18 teilnehmenden Jugendlichen, wovon 10 in die Wertung kamen, war auch hier die Beteiligung zufriedenstellend.Oberschützenmeister Christian Neumayr konnte bei der Siegerehrung an die Gewinner der Vereinsmeisterschaft schöne Glaspreise überreichen. Bei der Winterwertung konnte sich die Jugend über schöne Pokale freuen und die Erwachsenen erhielten traditionell Schweinsstelzen auf gravierten Brettern.Nach der Siegerehrung fand die Veranstaltung den traditionell netten Ausklang, bei dem die während der Winterwertung geschossenen „Liter“, ergänzt noch durch eine großzügige Weinspende von Postwirt Karl Grünwand , in gemütlicher Runde konsumiert wurden.Text und Bilder: Georg Schachner