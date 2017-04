Rhythmische Gymnastik: Offene Sportunion Landesmeisterschaften

27.04.2017, 09:00 Uhr

Tereza Koutna (Jugend 3)Vanda Svancerova (Jugend 2)Lea Stöckl (Jugend 1)Laura Prantner (Elite)4x SilberSarah Altenberger (Kinder 3)Alica Battel (Jugend 2)Magdalena Daum (Juniorinnen 2)Elisabeth Kaiserer (Juniorinnen 1)4x BronzeKatharina Herzog (Kinder 2)Helena Kössner (Kinder 1)Lena Sommerbichler (Jugend 1)Clara Loitfellner (Juniorinnen 2)

Weiter erreichten Mia Salchegger den 4. und Lea Thurner den 5. Platz in der Kinderklasse 3, Lara Obermoser den 6. und Anna Plaickner den 7. Platz in der Kinderklasse 2.Marie Koutna wurde in der Jugendwettkampfklasse 14. (21 Starterinnen).Ein schöner und erfolgreicher Wettkampf für unser Team und ein guter Start unserer Minis in dieses Wettkampfjahr. Die Jüngste Johanna Herzog konnte verletzungsbedingt leider nicht teilnehmen.Wir gratulieren allen! Es war ein toller Wettkampf und unsere Fans waren unermüdlich.Auch das Debüt von unserer neuen Kampfrichterin Sonja Sommerbichler ist sehr gut gelaufen!Text und Bilder: Sportunion Rauris