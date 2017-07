Streckenrekorde beim Unkener MTB-Rennen

17.07.2017, 07:34 Uhr

Geschlagen geben mussten sich daher seine beiden stärksten Kontrahenten, Vorjahressieger Andreas Ortner (Anger, Bayern) vom gastgebenden RC Martin’s Bikeshop sowie die Niedernsiller MTB-Legende Hans Peter Obwaller (Bigtime Sport Maishofen). Klassensiege für die Pinzgauer schafften Nico Daxer (Uttendorf) bei den Junioren und Günther Flatscher (Piesendorf) in der allgemeinen Herrenklasse.Auch bei den Damen konnte die siegreiche Esther Fennel aus Adnet über einen neuen Streckenrekord jubeln. Mit 48:30 Minuten konnte sie Manuela Hartl (Telfs, Tirol) und die Brambergerin Ulli Exenberger hinter sich halten.

Insgesamt knapp 100 Mountainbiker waren mit Zeitnehmung unterwegs und mindestens weitere 100 Sportler waren als Mountainbiker mit und ohne Motor oder als Wanderer gekommen, um ihre Freunde und Kollegen lautstark anzufeuern. Gemeinsam traf man sich dann bei der Siegerehrung auf der Kechtalm, wo der Veranstalter Martin Vitzthum wie üblich für tolle Preise für die Schnellsten sowie auch dank der Tombola für alle Rennteilnehmer sorgte.Das gelungene Rennen war gleichzeitig auch die 2. Station der Pinzgau-Trophy, wo nach 2 Stationen der Bayer Andi Ortner knapp vor Hans Peter Obwaller führt, allerdings stehen noch vier weitere Rennen auf dem Programm, weshalb sich schon bei der nächsten Station, am 5. August in Bramberg am Wildkogel, alles wieder ändern könnte. Bei den Damen wird Ulli Exenberger als Führende ihr Heimrennen bestreiten können, wo traditionsgemäß auch wieder eine große Schar an Hobbybikern den Kampf gegen den Berg annehmen und auch (großteils) gewinnen wird.Text und Fotos: Peter Gruber